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Секс-бомбы из MMA сразятся в бою на голых кулаках!

Александр Трикиша Александр Трикиша
28 мая, 07:09
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Главные красотки смешанных единоборств сойдутся в поединке на голых кулаках. Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович ушли из UFC и заключили контракты с Bare Knuckle FC
Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович проведут бой на голых кулаках
Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович проведут бой на голых кулаках / Фото: Instagram

Любителей боев на голых кулаках ждет фантастическое зрелище – в ринге сойдутся два секс-символа смешанных единоборств Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович! Суперпоединок красоток пройдет в рамках турнира Bare Knuckle FC 23 июля.

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Это будет реванш их боя на турнире UFC Fight Night 143 в январе 2019 года, когда Ванзант одержала победу в первом раунде, пишет mmajunkie.

Ванзант дебютировала в BKFC в феврале и проиграла Британи Харт единогласным решением судей. Остович только подписала контракт с лигой кулачных боев и не дралась с ноября прошлого года, когда уступила Джине Мазани на UFC на ESPN 18. После трех поражений подряд UFC разорвал контракт с красоткой.

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Кстати, обе девушки имеют дополнительный доход с продажи своих интимных фото на специализированных сайтах для взрослых.

Фото Пейдж Ванзант:

Фото Рэйчел Остович:

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