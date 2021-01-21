Императора смешанных единоборств госпитализировали в Москве

Легендарного бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.

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"У нас находится", – подтвердил источник. При этом не уточняется, в каком состоянии находится пациент, пишет "Чемпионат".

44-летний Федор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провел в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.

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Емельяненко родился в поселке Рубежное Луганской области 28 сентября 1976 года. В ММА у него было прозвище Последний император.

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Федор Емельяненко / Фото: Instagram

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