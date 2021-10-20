20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 2’
Барселона 0
Динамо 0
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Супряга в старте Динамо против Барселоны: команды назвали составы на поединок

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 октября, 18:56
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Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами команд
Динамо Киев на стадионе "Ноу Камп"
Динамо Киев на стадионе "Ноу Камп" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет на выезде с испанской Барселоной. Игра начнется в 19:45.

Мы ведем онлайн матча Барселона – Динамо.

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Команды уже назвали стартовые составы на поединок.

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Шапаренко, Супряга

В запасе: Бойко, Тымчик, Караваев, Шабанов, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Витиньо, Леднев, Вербич, Рамирес, Шкурин

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Барселона: Тер Штеген, Мингеса, Пике, Лангле, Дест, Ф. Де Йонг, Бускетс, Гави, Альба, Люк Де Йонг, Депай.

Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Агуэро, Роберто, Умтити, Гонсалес, Бальде.

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После двух туров киевское Динамо занимает третье место в турнирной таблице группы Е, а Барселона с нулем в графе набранных баллов замыкает квартет.

Групповой этап
Группа E
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
2
2
0
0
8
0
8
6
Забитые 8
Пропущеные 0
Разница 8
Результаты последних матчей: В В
2
Бенфика Бенфика Бен
2
1
1
0
3
0
3
4
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
3
Динамо Динамо Дин
2
0
1
1
0
5
-5
1
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н
4
Барселона Барселона Бар
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
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И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
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6
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