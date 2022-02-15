ПСЖ – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 15 февраля, стартуют матчи 1/8 Лиги чемпионов. В Париже встречаются гранды и фавориты турнира – ПСЖ против Реала

Начало сегодняшнего поединка ПСЖ – Реал на стадионе Парк-де-Пренс в Париже – в 22:00 по киевскому времени. ПСЖ – Реал: где смотреть матч

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Ориентировочные составы

ПСЖ: Навас; Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш; Данилу, Паредес, Верратти; ﻿Ди Мария, Месси, Мбаппе

Не сыграют: Рамос (икроножная мышца), Эррера (бедро)

Под вопросом: ﻿Неймар (голеностоп)

Реал: Куртуа; Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди; Модрич, Каземиро, Кроос; Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор

Не сыграет: Мариано Диас (бедро)

Под вопросом: Бензема (мышечная травма)

"Висят" на карточке: Каземиро, Менди

Прогноз на матч ПСЖ – Реал

По мнению Parimatch, ПСЖ является фаворитом встречи. Котировки на победу команды Почеттино равны 2.04, тогда как на Реал – 3.60. Коэффициент на ничью составляет 3.70. Вероятность итога матча в процентах:

победа ПСЖ – 47%

ничья – 27%

победа Реала – 26%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес ПСЖ не такой уверенный – 1.79 против 2.10 на Реал. В процентах – 54% на 46%. Ответная встреча пройдет в Мадриде 9 марта.

Путь в ЛЧ

Реал без проблем выиграл квартет D, в котором также віступали Интер, Шериф и Шахтер. При этом мадридцы добыли пять побед в шести играх, но умудрились проиграть дома чемпиону Молдовы.

Парижане же не смогли выиграть свою группу Лиги чемпионов, уступив первую строчку Манчестер Сити. С англичанами ПСЖ обменялся домашними победами, а также потерял по разу очки с Лейпцигом и Брюгге.

Заявления тренеров

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино: "Мы в ПСЖ всегда стремимся к победе. Это было бы мечтой. У нас нет ни такого опыта, ни такой истории, как у Реала, но мы не собираемся играть роль аутсайдеров. Я уверен в своей команде".

Главный тренер Реала Карло Анчелотти: "Эта игра достойна финала Лиги чемпионов. И нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов за этот кубок".

Где смотреть матч

В прямой трансляции первый поединок 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ – Реал во вторник, 15 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени, покажет Мегого.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля – 9 марта

ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)

Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)

16 февраля – 8 марта

Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)

Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)

22 февраля – 16 марта

Челси (Англия) – Лилль (Франция)

Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)

23 февраля – 15 марта