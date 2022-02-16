15 февраля 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 февраля 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сити 5
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
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Интер

22:00

Ливерпуль

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Интер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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16 февраля, 09:48
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В среду, 16 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в паре Интер – Ливерпуль. Следите за ходом поединка в онлайн-режиме

Начало матча Интер – Ливерпуль в Италии – в 22:00 по киевскому времени.

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Ливерпуль проведет на стадионе "Джузеппе Меацца" второй матч подряд, хоть и с другим соперником. Команда Юргена Клоппа одолела Милан 2:1 в заключительном туре группового этапа и завершила эту стадию турнира без потери очков.

Интер сыграет в 1/8 финала впервые с сезона 2011/12, но у итальянского клуба хорошая статистика в домашних встречах с английскими клубами. "Неррадзури" выиграли пять таких последних матчей. Самая свежая победа пришлась на матч с Тоттенхэмом (2:1) на групповом этапе ЛЧ-2018/19.

Ориентировочные составы

ИНТЕР: Ханданович; Шкриниар, де Врей, Бастони; Думфрис, Видаль, Брозович, Хакан Чалханоглу, Перишич; Джеко, Лаутаро Мартинес

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон; Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Хендерсон, Фабиньо, Тьяго; Салах, Фирмино, Мане

Заявления тренеров

Главный тренер Интера Симоне Индзаги : "Думаю, что Ливерпуль является фаворитом, но эти два матча еще надо сыграть. Нужно придерживаться своей манеры игры. Хочу, чтобы мои футболисты играли с ясной головой, потому что это может быть определяющим. Мы настроены на победу".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп: "Интер – топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне. Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс".

Прогноз на матч

Фаворитом поединка Интер – Ливерпуль 16 февраля аналитики называют гостей. На победу английского клуба установлен коэффициент 2.10, на ничью – 3.60, на победу хозяев – тоже 3.60. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

  • выигрыш Интера – 27%
  • ничья – 27%
  • выигрыш Ливерпуля – 36%
  • наиболее вероятный счет – 1:1.

Тем временем вероятность выхода Ливерпуля в четвертьфинал по сумме двух матчей (ответный – 8 марта) оценивается в 75 процентов (коэффициент 1.29), а Интера – в 25 процентов (3.90).

Где смотреть матч

В прямой трансляции первый поединок 1/8 Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль в среду, 16 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени, покажет Мегого.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля – 9 марта

  • ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0
  • Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:5

16 февраля – 8 марта

  • Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)
  • Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)

22 февраля – 16 марта

  • Челси (Англия) – Лилль (Франция)
  • Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)

23 февраля – 15 марта

  • Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
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