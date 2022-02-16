Интер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В среду, 16 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в паре Интер – Ливерпуль. Следите за ходом поединка в онлайн-режиме

Начало матча Интер – Ливерпуль в Италии – в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

Ливерпуль проведет на стадионе "Джузеппе Меацца" второй матч подряд, хоть и с другим соперником. Команда Юргена Клоппа одолела Милан 2:1 в заключительном туре группового этапа и завершила эту стадию турнира без потери очков.

Интер сыграет в 1/8 финала впервые с сезона 2011/12, но у итальянского клуба хорошая статистика в домашних встречах с английскими клубами. "Неррадзури" выиграли пять таких последних матчей. Самая свежая победа пришлась на матч с Тоттенхэмом (2:1) на групповом этапе ЛЧ-2018/19.

Ориентировочные составы

ИНТЕР: Ханданович; Шкриниар, де Врей, Бастони; Думфрис, Видаль, Брозович, Хакан Чалханоглу, Перишич; Джеко, Лаутаро Мартинес

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон; Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон; Хендерсон, Фабиньо, Тьяго; Салах, Фирмино, Мане

Заявления тренеров

Главный тренер Интера Симоне Индзаги : "Думаю, что Ливерпуль является фаворитом, но эти два матча еще надо сыграть. Нужно придерживаться своей манеры игры. Хочу, чтобы мои футболисты играли с ясной головой, потому что это может быть определяющим. Мы настроены на победу".

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп: "Интер – топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне. Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс".

Прогноз на матч

Фаворитом поединка Интер – Ливерпуль 16 февраля аналитики называют гостей. На победу английского клуба установлен коэффициент 2.10, на ничью – 3.60, на победу хозяев – тоже 3.60. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:

выигрыш Интера – 27%

ничья – 27%

выигрыш Ливерпуля – 36%

наиболее вероятный счет – 1:1.

Тем временем вероятность выхода Ливерпуля в четвертьфинал по сумме двух матчей (ответный – 8 марта) оценивается в 75 процентов (коэффициент 1.29), а Интера – в 25 процентов (3.90).

Где смотреть матч

В прямой трансляции первый поединок 1/8 Лиги чемпионов Интер – Ливерпуль в среду, 16 февраля, начиная с 22:00 по киевскому времени, покажет Мегого.

Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля – 9 марта

ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания) – 1:0

Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:5

16 февраля – 8 марта

Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)

Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)

22 февраля – 16 марта

Челси (Англия) – Лилль (Франция)

Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)

23 февраля – 15 марта