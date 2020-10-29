Сыграны два тура Лиги чемпионов. Как дела у "Шахтера" и "Динамо"

"Горняки" из аутсайдеров превратились в претендентов на плей-офф, а "Динамо" ждет жесткая спарка с "Барселоной"

Два наших представителя в Лиге чемпионов – "Шахтер" и "Динамо" – сыграли два тура группового этапа. Это треть пути на этой стадии турнира, и можно подвести предварительные итоги.

Результаты "Шахтера" и "Динамо"

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"ШАХТЕР". В двух стартовых матчах "Шахтер" выступал в роли аутсайдера, однако сначала в Мадриде сенсационно обыграл "Реал" (3:2), а затем в Киеве сдержал натиск финалиста Лиги Европы "Интера" (0:0) с такими звездными нападающими как Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

В этих матчах Луиш Каштру не мог рассчитывать на целую группу ключевых игроков, пострадавших из-за вспышки коронавируса, однако ставка на молодежь оправдала себя – "горняки" заработали четыре очка и занимают заслуженное первое место в группе.

"ДИНАМО". Киевляне после четырех лет без группового этапа главного евротурнира стартовали домашним поражением 0:2 от "Ювентуса". Причем главная звезда мирового футбола – Криштиану Роналду – не приехал в Киев из-за коронавируса. В его отсутствие два мяча в ворота "Динамо" забил Мората.

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Второй матч был очень принципиальным – против "Ференцвароша", которого называют конкурентом "Динамо" в борьбе за третью строчку и место в плей-офф Лиги Европы. К тому же, чемпионов Венгрии тренирует Сергей Ребров – бывший наставник "Динамо". Киевляне выиграли первый тайм, Ребров и компания – второй. Итог – 2:2, и после двух матчей у "Динамо" и "Ференцвароша" по 1 очку.

Как играют конкуренты?

"ШАХТЕР". Главный фаворит группы "Реал" вчистую проиграл "Шахтеру", а затем лишь чудом ушел от поражения "Боруссии" из Менхенгладбаха. Одно очко после двух туров – ужасное положение для команды Зинедина Зидана. Второе место букмекеры отдавали "Интеру", но у итальянцев лишь два очка и впереди спарка против "Реала".

"ДИНАМО". "Барселона" выглядит очевидным фаворитом после двух стартовых побед – 5:1 над "Ференцварошем" и 2:0 над "Ювентусом". Шесть очков у Месси и едва ли можно себе представить, что команда Роналда Кумана не сможет выйти из группы.

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"Ювентуса" начал выездной победой над "Динамо" (2:0), после чего с таким же счетом уступил "Барселоне". Дуэль Роналду vs Месси не состоялась, снова чемпион Италии играл без португальца.

Что дальше?

"ШАХТЕР". В следующих двух матчах "Шахтер" встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Этим командам прогнозировали борьбу за Лигу Европы, а сейчас они занимают два первых места в группе В. Очевидно, эти поединки станут ключевыми в дальнейшей борьбе за выход из группы. Можно предположить, что тот, кто возьмет больше очков в этой спарке, тот и будет фаворитом в борьбе за путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"ДИНАМО". Киевлян ждет спарка с "Барселоной". Конечно, сине-гранатовые, у которых не ладится в чемпионате Испании (7 очков в 5 турах), намерены в матчах с украинским клубом набрать максимум очков и решить вопрос выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Для киевлян хорошим результатом будут любые набранные очки. Уже понятно, что настоящая борьба для команду Луческу – не за плей-офф ЛЧ, а за место в Лиге Европы.

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Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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