Бенфика – Аякс: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Команда украинского форварда Романа Яремчука принимает в Лиссабоне непобедимых амстердамцев – следите за ходом поединка в онлайн-режиме

Начало первой игры 1/8 Лиги чемпионов Бенфика – Аякс – в среду, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Бенфика – Аякс: где смотреть матч.

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Бенфика попала в 1/8 финала ЛЧ как обладатель второго места в группе Е, где уступила Баварии, но обошла Барселону и киевское Динамо.

Яремчук обошел Динамо / Фото: Getty Images

Аякс же вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв все шесть матчей в группе С со Спортингом, дортмундской Боруссией и Бешикташем.

История противостояний

Бенфика дважды брала Кубок чемпионов, Аякс – четырежды. В предыдущий раз команды пересекались на групповом этапе ЛЧ-2018/19. Тогда Аякс выиграл 1:0 в Амстердаме, а матч в Лиссабоне завершился со счетом 1:1. Амстердамский клуб выбил Бенфику в четвертьфинале на пути к финалу Кубка чемпионов в 1969 году. В 1972-м Аякс завоевал трофей, выбив в полуфинале как раз Бенфику.

Ориентировочные составы от УЕФА

БЕНФИКА: Влаходимос; Лазаро, ﻿Отаменди, Вертонген, Гримальдо; Вайгль, Жоау Мариу, Таарабт, Паулу Бернарду; Рафа Силва, Дарвин Нуньес

Влаходимос; Лазаро, ﻿Отаменди, Вертонген, Гримальдо; Вайгль, Жоау Мариу, Таарабт, Паулу Бернарду; Рафа Силва, Дарвин Нуньес АЯКС: Пасвеер; Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд; Альварес, Бергхейс, Классен; Антони, Алле, Тадич

Отмена правила выездного гола

Напомним, в сезоне 2021/22 изменились правила двухматчевых противостояний: при равном счете по сумме двух игр после ответной назначается дополнительное время и при необходимости серия пенальти, независимо от количества забитых командами голов на выезде.

Заявления тренеров

Главный тренер Бенфики Нелсон Вериссиму: "Это мой дебют в первой команде. Это важный матч, но для команды он даже важнее, чем для меня. Нам будет протовостоять очень классный соперник. Аякс сейчас является одной из лучших команд Европы. У них есть сильные стороны, но есть и недостатки, которыми мы хотим воспользоваться. Понимаем, что придется тяжело, но настроены мы решительно. Надо стараться комбинировать и одновременно хорошо защищаться без мяча. На мой взгляд, шансы 50 на 50".

Главный тренер Аякса Эрик тен Хаг: "Мы изучили манеру игры Бенфики и более чем готовы к матчу. У нас разработан план на матч, но в конце концов это футболистам нужно будет принимать правильные решения и грамотно читать игру, чтобы победить".

Прогноз на матч

По мнению аналитиков, Аякс является фаворитом встречи. Котировки на победу команды из Амстердама равны 1.76, тогда как на Бенфику –4.50. Коэффициент на ничью составляет 4.00. Вероятность исходов матча в процентах:

победа Бенфики – 22%

ничья – 24%

победа Аякса – 54%

наиболее вероятный счет – 1:1

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес Аякса еще более убедительный–1.24 против 4.30 на португальцев. В процентах – 77% на 23%. Ответная встреча пройдет в Амстердаме 15 марта.

Где смотреть матч

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика – Аякс в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу Да Луж" в среду, 23 февраля, начиная с 22:00 по Киеву, покажет Мегого.