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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

В Чехии выпустили памятную банкноту в честь олимпийского чемпиона

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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15 февраля, 04:44
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Знаменитый хоккеист Яромир Ягр пополнил список спортсменов, которые изображены на деньгах
Ягр со своей банкнотой. Фото www.seznamzpravy.cz
Ягр со своей банкнотой. Фото www.seznamzpravy.cz

Сегодня легенде чешского хоккея Яромиру Ягру исполняется 50 лет. В честь юбилея на родине игрока выпустили памятную банкноту.

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Она имеет номинал 50, а не 68, как предлагалось ранее. Само число окрашено в цвет чешского флага. На одной стороне банкноты изображен Ягр со своим легендарным номером 68 на шлеме, на другой – переполненная Староместская площадь в Праге. Будут выпущены четыре серии по 2500 экземпляров.

"Я очень счастлив, и для меня большая честь. Это одна из вещей, посвященных мне: есть много коллекционных карточек, марок и монет. Но только у Вацлава Гавела и теперь у меня есть банкнота", – заявил Ягр.

В свои пятьдесят Ягр успел сыграть 1941 матч в НХЛ, 206 в высших дивизионах Чехии и Чехословакии, 155 в КХЛ и еще 152 в национальной сборной.

Он олимпийский чемпион 1998 года и двукратный чемпион мира.

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Сейчас в мире выпускаются миллиарды разных банкнот. На них можно увидеть все что угодно, от монархов и ученых до растений и животных. Есть и изображения спортсменов. Мы расскажем о них.

Бест – the best

Один из лучших футболистов в истории Джордж Бест изображен на 5 фунтах Северной Ирландии. Двукратный чемпион Англии и победитель Кубка чемпионов в составе Манчестер Юнайтед, обладатель "Золотого мяча" умер в 2005 году. А через год выпустили банкноту в его честь.

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Золотой медведь

Один из лучших гольфистов в истории, звезда 60-70-х годов Джек Никлаус не раз попадал за свои достижения в Книгу рекордов Гиннесса. А потом попал на банкноту Шотландии номиналом 5 фунтов. На купюре аж два Джека, куча его трофеев и медведь в овале, прозвище Никлауса – Золотой медведь.

Летучий финн

Легкоатлет Пааво Нурми за свою скорость получил прозвище Летучий финн. Шутка ли – девять золотых олимпийских медалей! В беге на средние и дальние дистанции. В Финляндии Нурми увековечили на купюре достоинством 10 марок.

№ 1 в Эстонии

Лучшим эстонским спортсменом в истории прошлого века был назван легендарный шахматист Пауль Керес. Его изобразили на банкноте в 5 крон.

Мистер Баттерфляй

Спортсмен из Суринама Энтони Нести был введен в Зал славы плавания. Он олимпийский чемпион 1988 года на стометровке баттерфляем, победитель чемпионата мира. Нести изобразили на суринамской банкноте в 25 гульденов.

Золотое Фиджи

В Рио-2016 первое в истории олимпийское "золото" взяла сборная Фиджи. Успеха добились регбисты. Их изображения тут же поместили на купюру в 7 местных долларов. Почему 7? Потому что они победили в регби-7. Купюра вышла оригинальной – вертикально-горизонтальной.

Лучший бомбардир

На банкноте в 5 руфий Мальдивских островов изображен лучший бомбардир в истории национальной сборной Али Ашфак. Правда, по религиозным соображениям, его лицо скрыто.

Триумфальная семерка

Сборная Самоа по регби-7 попала на банкноту номиналом 10 тал после своего триумфа на турнире Мировой серии 2007 года.

Железный Тигран

В 2018 году Армения порадовала шахматной купюрой. На банкноте в 2000 драмов изображен Тигран Петросян – 9-й чемпион мира, с 1963 по 1969 год. За свое искусство защиты был прозван Железным Тиграном.

Фунт одного района

Брикстонский фунт находится в обращении всего в одном районе Лондона. Местные энтузиасты выпустили банкноты осенью 2009 года, чтобы поддержать экономику после мирового финансового кризиса. Власти их поддержали. На купюре изображены разные знаменитости, среди них известный баскетболист Луол Денг.

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