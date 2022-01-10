Швабрами насилуют и играют в хоккей: новый зашквар России

В России решили похвастаться популярностью хоккея даже в местах не столь отдаленных, но эффект получился обратным

Веселые старты по-российски / Фото: Коллаж: Сегодня

В Улан-Удэ, в женской исправительной колонии №7 состоялись игры в хоккей со швабрами вместо клюшек.

Об этом сообщает телеграм-канал Пивоваров.

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"Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры. Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости", – сообщили в управлении федеральной службы исполнения наказаний РФ по Бурятии.

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Правда, новость вызвала у многих ассоциации с изуверствами в российских тюрьмах, о которых стало известно в прошлом году – заключенных пытали, привязав к кровати и насилуя шваброй.

Как следствие, материал о хоккее со швабрами вместо клюшек с сайта УФСИН исчез.

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Там, правда, исчезновение статьи объяснили перебоями с интернетом: