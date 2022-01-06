Шлем спас вратаря от травмы: видео шикарного гола в чемпионате Украины

Видео яркого эпизода в матче украинской хоккейной Суперлиги – шайба залетела в ворота после рикошета от шлема вратаря

Павел Медведев забил красивый гол в чемпионате Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Красивый момент случился в матче хоккейной Суперлиги. Форвард Донбасса Павел Медведев забил гол-лакросс. Спортсмен отличился в воротах Альтаира: находясь за воротами соперника, он поднял шайбу на крюк и забросил ее в ворота. Причем, в этот раз хоккейный "снаряд" залетел в воротам рикошетом от шлема вратаря!

Смотрите видео эпизода, который произошел во втором периоде матча Альтаир – Донбасс при счете 1:1.

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Поединок 5 января на дружковской арене "Альтаир" в рамках седьмого тура хоккейной Суперлиги завершился победой Донбасса со счетом 5:2.

Павел Медведев славится своим умением забивать лакросс-голы.

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Смотрите красивый гол-лакросс в исполнении Филипа Форсберга в сильнейшей лиге мира НХЛ:

Донбасс лидирует в турнирной таблице украинской Суперлиги (16 очков). Альтаир в восьми играх не набрал ни одного очка.

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Отметим, что Суперлига – это альтернативный чемпионат, который был организован после конфликта в украинском хоккее. Теперь у нас два турнира. Федерация хоккея Украины проводит чемпионат УХЛ.