"Кременчук" сравнял счет в финальной серии плей-офф УХЛ

"Кременчук" на выезде обыграл "Донбасс" со счетом 3:0 в финале чемпионата Украины по хоккею. Счет в серии до четырех побед стал 2:2. Пока во всех матчах финальной серии Украинской хоккейной лиги побеждали только гости. Следующий поединок – 16 октября в Кременчуге.
Все матчи финальной серии до 4 побед:
- "Кременчук" – "Донбасс" – 4:5 ОТ
- "Кременчук" – "Донбасс" – 3:4 ОТ
- "Донбасс" – "Кременчук" – 0:1
- "Донбасс" – "Кременчук" – 0:3
Счет в финальной серии:
- "Донбасс" – "Кременчук" – 2:2
Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.
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