"Кременчук" сравнял счет в финальной серии плей-офф УХЛ

После двух домашних поражений "Кременчук" дважды обыграл "Донбасс" на выезде

"Кременчук" на выезде обыграл "Донбасс" со счетом 3:0 в финале чемпионата Украины по хоккею. Счет в серии до четырех побед стал 2:2. Пока во всех матчах финальной серии Украинской хоккейной лиги побеждали только гости. Следующий поединок – 16 октября в Кременчуге.

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Все матчи финальной серии до 4 побед:

"Кременчук" – "Донбасс" – 4:5 ОТ "Кременчук" – "Донбасс" – 3:4 ОТ "Донбасс" – "Кременчук" – 0:1 "Донбасс" – "Кременчук" – 0:3

Счет в финальной серии:

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"Донбасс" – "Кременчук" – 2:2

Ранее мы писали о скандале в украинском хоккее: юниорскую команду "Донбасс" лишили шансов сразиться за "золото". Игроки и болельщики клуба требуют возобновить справедливость и дать возможность побороться за медали.

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