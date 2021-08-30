Борис Колесников: "Приглашаю всех киевлян и гостей столицы на матчи хоккейной Лиги чемпионов"

Почетный президент хоккейного клуба Донбасс прокомментировал победу команды на юбилейном Открытом Кубке Донбасса и поделился своими ожиданиями накануне старта в хоккейной Лиге чемпионов

ХК Донбасс в седьмой раз стал обладателем Открытого Кубка Донбасса / Фото: ХК "Донбасс"

С 27 по 29 августа в Краматорске состоялся десятый юбилейный розыгрыш самого престижного в Украине предсезонного турнира Открытого кубка Донбасса. В турнире принимали участие хоккейные клубы Донбасс Донецк, Краматорск, Кременчук Кременчуг, Мариуполь

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На протяжении трех игровых дней команды провели шесть матчей.

В решающей игре турнира Донбасс обыграл Мариуполь и в седьмой раз стал обладателем главного трофея предсезонного турнира Открытый Кубок Донбасса.

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Почетный президент хоккейного клуба Донбасс Борис Колесников прокомментировал победу команды на юбилейном Открытом Кубке Донбасса.

Борис Викторович, седьмой раз Донбасс стал победителем Открытого Кубка Донбасса. Поделитесь, пожалуйста, эмоциями от победы на турнире.

"Несмотря на счет на табло, все матчи были напряженными. Мне очень приятно, что в этом году три команды из Донецкой области представляют Донбасс действительно на высоком уровне. Я думаю, они займут самые высокие места. Это для нас юбилейный турнир.

Хотелось бы на следующий турнир, как это было до пандемии, пригласить наших друзей из Польшы, из Латвии, можно со временем и из Словакии. Я благодарен всем болельщикам, спортсменам, тренерам за хорошо проведенный турнир.

В следующем сезоне мы хотим среди восьми команд разыграть Кубок из двух групп в Мариуполе и в Краматорске и потом сыграть финал.

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Пользуясь случаем, хочу пригласить всех киевлян и гостей украинской столицы на Лигу чемпионов. Такое происходит впервые в украинском хоккее. Никогда ранее украинские клубы не играли в Лиге чемпионов. Мы искренне верим и надеемся на вашу поддержку".

Исходя из уровня команд, который мы видели на предсезонном турнире, каким будет следующий сезон чемпионата Украины УХЛ?

"Мне кажется, что пять команд сегодня могут говорить о борьбе за золото. Это прежде всего Кременчук, Сокол, Донбасс, Мариуполь и Краматорск. И сегодня никто не даст гарантию кто выйдет в полуфинал, допустим. Поэтому уровень чемпионата растет и этому стоит только радоваться. Еще 2-3 года в такой динамике и у нас будет по-настоящему сильный чемпионат".

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Исторические событие – впервые украинский клуб сыграет В Лиге чемпионов. Насколько это важно для развития украинского хоккея?

"Не столь важно, что Донбасс сыграет в Лиге чемпионов, хотя, конечно, мы хотели сыграть и мы там сыграем, это важно в целом для украинского хоккея. Серебряные медали уже дали вторую путевку Соколу. То есть со временем можно говорить о нескольких клубах, а это уже совсем другой соревновательный контент. Чем сильнее украинские клубы, тем сильнее украинская сборная и мы должны шаг за шагом работать вместе, стремится вернуться в лигу, в которой нас нет с 2007 года".

Напомним, что в мае 2021 года правление хоккейной Лиги Чемпионов решило выделить Wild Card для чемпиона Украины – ХК Донбасс. Таким образом, впервые в истории украинский клуб примет участие в самом престижном европейском турнире и сможет побороться за звание чемпиона Европы. Поэтому донецкая команда защищает не только престиж украинского хоккея, но и всей страны в целом.



Свой путь в CHL дончане начнут с группового этапа – уже 3 сентября чемпион Украины Донбасс проведет свой первый матч в хоккейной Лиге чемпионов, сыграв против чемпиона Metal Ligaen датского Рунгстеда. Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будут чемпион Ligue Magnus французский Руан и чемпион ICEHL австрийский Клагенфурт.

Каждая команда в групповом этапе сыграет по 6 матчей (3 дома и 3 на выезде) – две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, где начнут битву за главный трофей турнира.Домашние матчи в CHL ХК Донбасс будет проводить на льду столичного Дворца Спорта.

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Смотрите лучшие моменты матча Открытого кубка Донбасса 2021 Донбасс – Мариуполь.