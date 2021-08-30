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Борис Колесніков: "Запрошую всіх киян і гостей столиці на матчі хокейної Ліги чемпіонів"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 серпня, 19:27
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Почесний президент хокейного клубу Донбас прокоментував перемогу команди на ювілейному Відкритому Кубку Донбасу і поділився своїми очікуваннями напередодні старту в хокейній Лізі чемпіонів
ХК Донбас в сьомий раз став володарем Відкритого Кубка Донбасу
ХК Донбас в сьомий раз став володарем Відкритого Кубка Донбасу / Фото: ХК "Донбас"

З 27 по 29 серпня у Краматорську відбувся десятий ювілейний розіграш найпрестижнішого в Україні передсезонного турніру Відкритого кубка Донбасу. У турнірі брали участь хокейні клуби Донбас Донецьк, Краматорськ, Кременчук Кременчук, Маріуполь

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Читайте також: Нова форма – для нової глави в хокейній історії. Донбас показав історичний светр (фото)

Протягом трьох ігрових днів команди провели шість матчів.

У вирішальній грі турніру Донбас обіграв Маріуполь і всьоме став володарем головного трофея передсезонного турніру Відкритий Кубок Донбасу.

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Почесний президент хокейного клубу Донбас Борис Колесніков прокоментував перемогу команди на ювілейному Відкритому Кубку Донбасу.

Борис Вікторович, сьомий раз Донбас став переможцем Відкритого Кубка Донбасу. Поділіться, будь ласка, емоціями від перемоги на турнірі.

"Не дивлячись на рахунок на табло, всі матчі були напруженими. Мені дуже приємно, що в цьому році три команди з Донецької області представляють Донбас дійсно на високому рівні. Я думаю, вони займуть найвищі місця. Це для нас ювілейний турнір.

Хотілося б на наступний турнір, як це було до пандемії, запросити наших друзів з Польщі, з Латвії, можна з часом і зі Словаччини. Я вдячний всім уболівальникам, спортсменам, тренерам за добре проведений турнір.

У наступному сезоні ми хочемо серед восьми команд розіграти Кубок з двох груп в Маріуполі і в Краматорську і потім зіграти фінал.

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Користуючись нагодою, хочу запросити всіх киян і гостей української столиці на Лігу чемпіонів. Таке відбувається вперше в українському хокеї. Ніколи раніше українські клуби не грали в Лізі чемпіонів. Ми щиро віримо і сподіваємося на вашу підтримку".

Виходячи з рівня команд, який ми бачили на передсезонному турнірі, яким буде наступний сезон чемпіонату України УХЛ?

"Мені здається, що п'ять команд сьогодні можуть говорити про боротьбу за золото. Це перш за все Кременчук, Сокіл, Донбас, Маріуполь і Краматорськ. І сьогодні ніхто не дасть гарантію хто вийде в півфінал, припустимо. Тому рівень чемпіонату зростає і цього варто тільки радіти. Ще 2-3 роки в такій динаміці і у нас буде по-справжньому сильний чемпіонат".

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Історичні подія – вперше український клуб зіграє У Лізі чемпіонів. Наскільки це важливо для розвитку українського хокею?

"Не настільки важливо, що Донбас зіграє в Лізі чемпіонів, хоча, звичайно, ми хотіли зіграти і ми там зіграємо, це важливо в цілому для українського хокею. Срібні медалі вже дали другу путівку Соколу. Тобто з часом можна говорити про декілька клубах, а це вже зовсім інший змагальний контент. Чим сильніше українські клуби, тим сильніше українська збірна і ми повинні крок за кроком працювати разом, прагне повернутися в лігу, в якій нас немає з 2007 року".

Нагадаємо, що в травні 2021 року правління хокейної Ліги Чемпіонів вирішило виділити Wild Card для чемпіона України – ХК Донбас. Отже, вперше в історії український клуб візьме участь в найпрестижнішому європейському турнірі і зможе поборотися за звання чемпіона Європи. Тому донецька команда захищає не тільки престиж українського хокею, а й усієї країни в цілому.

Свій шлях у CHL донеччани почнуть з групового етапу – вже 3 вересня чемпіон України Донбас проведе свій перший матч в хокейній Лізі чемпіонів, зігравши проти чемпіона Metal Ligaen датського Рунгстеда. Також суперниками команди Павла Мікульчика по групі G будуть чемпіон Ligue Magnus французький Руан і чемпіон ICEHL австрійський Клагенфурт.



Кожна команда в груповому етапі зіграє з 6 матчів (3 вдома і 3 на виїзді) – дві кращі команди з кожної групи вийдуть в плей-офф, де почнуть битву за головний трофей турніру.

Домашні матчі в CHL ХК Донбас буде проводити на льоду столичного Палацу Спорту.

Читайте також: Колесніков: "Український клуб раніше не грав в Лізі чемпіонів. Будемо прагнути до плей-офф"

Дивіться найкращі моменти матчу Відкритого кубка Донбасу 2021 Донбас – Маріуполь.

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Динамо
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20:2
16
2
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12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
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9:10
12
5
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11:5
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