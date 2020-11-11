Почему сын легендарного Шумахера скрывал фамилию своего отца

Многообещающий пилот академии "Феррари" Мик Шумахер объяснил, почему ранее выступал в гонках под девичьей фамилией своей матери – Бетш, а не легендарного отца – Михаэля Шумахера. Сын семикратного чемпиона Формулы-1 признался, что использование другой фамилии помогало ему бороться с давлением со стороны. Напомним, что в 2019 году Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2.

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Мик Шумахер / Фото: Instagram

"Мы хотели получить больше свободы и как можно дольше пытались сохранять настоящее имя неизвестным. Использование псевдонима дало мне возможность расти самостоятельно и понять, каково это – быть обычным гонщиком. Переходя в категории Формулы, я знал, что мне будет уделяться повышенное внимание. Я хотел выступать под своей настоящей фамилией, несмотря на то давление, которое приходится испытывать из-за этого", – цитирует Мика Formula1.

Отметим, что сын Шумахера дебютировал в Формуле-1 в сентябре на свободных заездах. А в следующем сезоне 21-летний Мик может стать уже полноценным пилотом Формулы-1. В услугах молодого гонщика заинтересована команда "Хаас".

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