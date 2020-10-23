Звезду "Тоттенхэма" избивали и душили в сборной, а потом все списали на шутку

Похоже, вызов в сборную не для всех футболистов в радость. 27-летний защитник "Тоттенхэма" Серж Орье подвергся издевательствам расположении национальной команды Кот-д'Ивуара. Об этом сообщает The Sun. В подтверждение этому появилось скандальное видео, как игрока откровенно унижает и оскорбляет бывший футболист сборной Серей Дие, который сейчас работает в тренерском штабе.

Реклама

На видео Серей подошел к Сержу, схватил его за горло, зажал нос, а также дал пару пощечин и ударил по корпусу. При этом Дие, ранее выступавший за "Штутгарт" и "Базель", оскорблял защитника и даже назвал его "грязным подонком".

Серж Орье / Фото: Reuters

Источник, близкий к сборной Кот-д'Ивуара, попытался замять инцидент. Мол, в команде отметили, что это была просто шутка, а Дие всего лишь пытался развлечь своих партнеров по сборной.

"Он создает хорошую атмосферу в команде. Вот почему тренер Патрис Бомель решил снова вызвать его в сборную страны. Видео было снято перед игрой против Японии, и в нем нет никакой драки", – отметил представитель ивуарийцев.

Реклама

Читайте также: Игроки английского топ-клуба нарушили карантин и готовы внести финансовое пожертвование

А Africa Top Sports отмечает, что в какой-то момент клипа Орье показан "с улыбкой". Однако по лицу футболиста "Тоттенхэма", которого оценивают в 25 млн евро, видно, что ему не смешно. Отметим, что в октябре Кот-д'Ивуар провел два товарищеских матча – против Бельгии (1:1) и Японии (0:1). И Орье принимал участие в обоих поединках.

А в июле мы писали, что во Франции застрелили брата звездного футболиста "Тоттенхэма" – Кристофера Орье. Врачи не сумели его спасти после огнестрельного ранения в живот.

Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в Лиге Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама