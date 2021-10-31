Звезде сборной Англии требуется пересадка печени

Бывший полузащитник сборной Англии, Ньюкасла и нынешний тренер Ипсвича U-23 Кирон Дайер испытывает серьезные проблемы со здоровьем

Кирон Дайер / Фото: Getty Images

Как сообщает официальный сайт Ипсвича, врачи диагностировали у 42-летнего Кирона Дайера первичный склерозирующий холангит. Ему требуется пересадка печени.

"Увы, несколько лет назад у меня выявили заболевание печени, из-за которого однажды мне понадобится пересадка. В течение следующей недели тесты покажут, когда мне нужно будет пройти эту процедуру. Я считаю себя очень позитивным человеком и верю, что смогу победить недуг. Благодарен за поддержку клубу и болельщикам", – сказал Дайер.

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Напомним, что за свою карьеру Дайер сыграл 33 матча за сборную Англии, в составе которой выступал на чемпионате мира-2002 и Евро-2004.

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