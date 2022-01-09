Живот вернулся на поле раньше, чем он: звезду Барселоны высмеяли за лишний вес

Арда Туран, который долгое время играл в атаке вместе с Лионелем Месси, рассмешил своей формой болельщиков Галатасарая

Турану нужно срочно в спортзал

В 20-м туре чемпионата Турции Галатасарай на своем поле уступил Гиресунспору – 0:1.

Во втором тайме на замену вышел Арда Туран. Знаменитый форвард появился на поле впервые с 19 августа, когда получит травму голеностопа.

Реклама

Читайте также: Арду Турана выгнали из сборной Турции после перепалки с журналистом

Турану не удалось помочь команде избежать поражения. Более того, он стал объектом для насмешек фанатов, сообщает Isport. У футболиста проблемы с лишним весом.

"Его живот вернулся на поле раньше, чем он", – иронизируют болельщики.

Арда Турану 34 года. Почти 10 лет он провел в Испании, где выступал за Атлетико и Барселону. С Атлетико выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. С Барселоной дважды становился чемпионом.

Реклама

За сборную Турции футболист сыграл 100 матчей и забил 16 голов. Бронзовый призер Евро-2008.

Реклама

Напомним, однажды Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая оказалась женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в которой Туран сломал оппоненту нос.