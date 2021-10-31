Жена футболиста сборной Украины угодила в больницу в Португалии

Не повезло супруге нападающего лиссабонской Бенфики Романа Яремчука Кристине

Семья Романа Яремчука / Фото: Instagram

Кристина Яремчук не стала раскрывать подробностей своего недомогания, однако опубликовала в сториз фото, на котором она находится под капельницей в больнице Лиссабона.

"Когда гастротур не удался", – подписала снимок жена Романа Яремчука.

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Роман Яремчук с женой и сыном / Фото: Instagram

Отметим, что не лучшим образом идут дела в Португалии и у Романа Яремчука. Он бодро начал свой период карьеры в Бенфике, забив четыре гола. Но уже в семи поединках кряду не может ни гол забить, ни результативную передачу отдать.

Как следствие, в последней игре с Эшторилом (1:1) тренер заменил Яремчука уже после первого тайма.

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Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

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