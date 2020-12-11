За Лигу чемпионов тревожно: Украина завершила год на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

В четверг была поставлена точка в первой части еврокубков. Отгремели групповые турниры. Отсеялась добрая часть команд. У нас вчера покинула Лигу Европы "Заря". Остались "Шахтер" и "Динамо". Пора заглянуть в таблицу коэффициентов УЕФА.
2020 год Украина завершила на 12-м месте. Ниже до лета мы не опустимся уже. Турция осталась без команд. Что там выше? Обойти Шотландию в теории можно. Подвинуть Австрию – из области фантастики. Не попадание в топ-10 по итогам сезона чревато тем, что мы останемся без прямой путевки в группу Лиги чемпионов.
Таблица коэффициентов УЕФА на 11 декабря:
Напомним, какие клубы остались в еврокубках.
Лига чемпионов
- "Ювентус", "Аталанта", "Лацио", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Севилья", "ПСЖ", "Лейпциг", "Боруссия" Д, "Боруссия" М, "Бавария", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Порту".
Лига Европы
- "Рома", "Арсенал", "Байер", "Рейнджерс", ПСВ, "Наполи", "Лестер", "Милан", "Вильярреал", "Тоттенхэм", "Динамо" З, "Хоффенхайм", "Янг Бойз", "Мольде", "Славия" П, "Бенфика", "Гранада", "Реал Сосьедад", "Брага", "Лилль", "Маккаби" Т-А, "Антверпен", "Вольфсбург", "Црвена Звезда", "Шахтер", "Динамо" К, "Краснодар", "Зальцбург", "Олимпиакос", "Аякс", "Брюгге", "Манчестер Юнайтед".
Смотрите, как "Лейпциг" отправил "МЮ" в Лигу Европы:
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