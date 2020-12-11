Українська
$ 28,08
33,99
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

За Лигу чемпионов тревожно: Украина завершила год на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

11 декабря, 01:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чтобы не потерять прямую путевку в ЛЧ, надо попасть в десятку

В четверг была поставлена точка в первой части еврокубков. Отгремели групповые турниры. Отсеялась добрая часть команд. У нас вчера покинула Лигу Европы "Заря". Остались "Шахтер" и "Динамо". Пора заглянуть в таблицу коэффициентов УЕФА.

Реклама

2020 год Украина завершила на 12-м месте. Ниже до лета мы не опустимся уже. Турция осталась без команд. Что там выше? Обойти Шотландию в теории можно. Подвинуть Австрию – из области фантастики. Не попадание в топ-10 по итогам сезона чревато тем, что мы останемся без прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА на 11 декабря:

Напомним, какие клубы остались в еврокубках.

Реклама

Лига чемпионов

В тренде
"Динамо" выбило "Ференцварош": видео гола и опасных моментов
  • "Ювентус", "Аталанта", "Лацио", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Севилья", "ПСЖ", "Лейпциг", "Боруссия" Д, "Боруссия" М, "Бавария", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Порту".

Лига Европы

  • "Рома", "Арсенал", "Байер", "Рейнджерс", ПСВ, "Наполи", "Лестер", "Милан", "Вильярреал", "Тоттенхэм", "Динамо" З, "Хоффенхайм", "Янг Бойз", "Мольде", "Славия" П, "Бенфика", "Гранада", "Реал Сосьедад", "Брага", "Лилль", "Маккаби" Т-А, "Антверпен", "Вольфсбург", "Црвена Звезда", "Шахтер", "Динамо" К, "Краснодар", "Зальцбург", "Олимпиакос", "Аякс", "Брюгге", "Манчестер Юнайтед".

Смотрите, как "Лейпциг" отправил "МЮ" в Лигу Европы:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Лига Европы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу обвинил лично игрока
Луческу обвинил лично игрока "Динамо" в двух голах от "Ювентуса"Лига чемпионов
Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикини: горячие фото Бьянки
Сексуальная дочь известного футболиста выпустила календарь в бикини: горячие фото БьянкиФутбол
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетях
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетяхФутбол
"Завали свое е***о!" Грязная ругань Милевского на призыв заступиться за осужденную "Мисс Беларусь"Футбол
"Не знала, что он футболист, еще и домой на такси подвез": супруга – о знакомстве с Олегом ГусевымФутбол
Шпагат и ноги за ушами: невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкой
Шпагат и ноги за ушами: невеста Роналду похвасталась удивительной растяжкойФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять