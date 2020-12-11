За Лигу чемпионов тревожно: Украина завершила год на 12-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

Чтобы не потерять прямую путевку в ЛЧ, надо попасть в десятку

В четверг была поставлена точка в первой части еврокубков. Отгремели групповые турниры. Отсеялась добрая часть команд. У нас вчера покинула Лигу Европы "Заря". Остались "Шахтер" и "Динамо". Пора заглянуть в таблицу коэффициентов УЕФА.

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2020 год Украина завершила на 12-м месте. Ниже до лета мы не опустимся уже. Турция осталась без команд. Что там выше? Обойти Шотландию в теории можно. Подвинуть Австрию – из области фантастики. Не попадание в топ-10 по итогам сезона чревато тем, что мы останемся без прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

Таблица коэффициентов УЕФА на 11 декабря:

Напомним, какие клубы остались в еврокубках.

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Лига чемпионов

"Ювентус", "Аталанта", "Лацио", "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Севилья", "ПСЖ", "Лейпциг", "Боруссия" Д, "Боруссия" М, "Бавария", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Порту".

Лига Европы

"Рома", "Арсенал", "Байер", "Рейнджерс", ПСВ, "Наполи", "Лестер", "Милан", "Вильярреал", "Тоттенхэм", "Динамо" З, "Хоффенхайм", "Янг Бойз", "Мольде", "Славия" П, "Бенфика", "Гранада", "Реал Сосьедад", "Брага", "Лилль", "Маккаби" Т-А, "Антверпен", "Вольфсбург", "Црвена Звезда", "Шахтер", "Динамо" К, "Краснодар", "Зальцбург", "Олимпиакос", "Аякс", "Брюгге", "Манчестер Юнайтед".

Смотрите, как "Лейпциг" отправил "МЮ" в Лигу Европы:

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