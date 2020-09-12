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Высокая зарплата срывает трансфер форварда "Динамо" в Испанию

12 сентября, 17:27

Олег Люлька Олег Люлька

На Франа Соля положили глаз в "Овьедо", где он уже выступал в начале карьеры

Форварда "Динамо" Франа Соля сватают во второй дивизион чемпионата Испании. По данным издания Marca, 28-летний нападающий киевлян может перебраться в "Овьедо", за который он уже выступал в 2013 году на правах аренды. Напомним, именно Соль забил последний мяч "Динамо" в матче за Суперкубок Украины с "Шахтером", который "бело-синие" выиграли 3:1.

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Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Франа Соля в 2 млн евро, его контракт с киевлянами действует до конца 2023 года. По данным испанских СМИ, препятствием в переходе Соля в "Овьедо" могут стать запросы игрока по заработной плате. Как сообщалось ранее, в "Динамо" Соль получает порядка миллиона евро в год. "Овьедо" такой оклад может и не потянуть.

Фран Соль

Фран Соль / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее мы рассказывали, что Фран Соль после гола в матче за Суперкубок махнул с женой в Одессу. В Южной Пальмире испанский нападающий "Динамо" отдыхал у моря и рассматривал космос в телескоп.

Также мы писали, что форвард "Динамо" Фран Соль опубликовал роман о будущем. Книга испанского нападающего, в роли главного героя которой выступает теннисист, называется "Мадрид 2035".

Смотрите, как Фран Соль забил в Суперкубке-2020

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Динамо Киев Сегунда Овьедо Фран Соль
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