Вы***лась? Вот и получила: что пишут под последним фото жены футболиста, погибшей в ДТП

Сегодня в трагическом ДТП на трассе Киев – Одесса погибла жена игрока Зари Олега Данченко Виктория. Под последним фото девушки в Instagram развернулась настоящая война

Подписчики осуждают Викторию за опасное вождение / Фото: Коллаж: Сегодня

Последним фото Виктории стало селфи с одного из ресторанов столицы. Однако уже днем на въезде в Одессу девушка не справилась с управлением, врезалась в несколько автомобилей, после чего ее Mercedes отлетел в отбойник.

Виктория погибла мгновенно, ее тело доставали из покореженного автомобиля с помощью спасателей.

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Последнее фото на странице Виктории Данченко в Instagram

В комментариях под последним фото девушки подписчики выражают свое соболезнование, но нашлись и те, кто решил осудить Викторию за беспечную езду.

Виктория Данченко погибла в ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

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За погибшую заступилась супруга игрока Днепра-1 Валерия Лучкевича Анна, но только еще больше разгневала хейтеров.

Пожалуйста, люди, не пишите гадости… Вы не знали Вику и не вам судить!!! Подумайте, каково родным такое читать? У вас совесть есть?! Будьте разумны, удалите комментарии", – написала Анна Лучкевич.

В комментариях развернулась настоящая война:

С какого перепугу люди должны удалять констатацию фактов? Родителей жаль, что дуру, жизнь не ценящую, вырастили. Но правда она такая, ее надо учится принимать. Истинно хорошо, что никого не забрала с собой . За это родители должны быть рады, боль на сердце от потери дочери будет. Но хоть вины перед другими людьми нет.

. За это родители должны быть рады, боль на сердце от потери дочери будет. Но хоть вины перед другими людьми нет. Зачем писать это здесь, под ее фотографиями? Все скорбят о потере, родным больно принять утрату . А ваше мнение никто не спрашивал! Прошли бы мимо!!!

. А ваше мнение никто не спрашивал! Прошли бы мимо!!! Где это писать? Наше счастье, что мы разминулись с ней 15 минут до аварии , а не на том перекрестке. И слава богу, что никто больше не пострадал от ее безответственного поведения на дороге. Может быть такие же любители скорости прочитав это одумаются и, возможно, сохранят жизнь себе и другим людям...

, а не на том перекрестке. И слава богу, что никто больше не пострадал от ее безответственного поведения на дороге. Может быть такие же любители скорости прочитав это одумаются и, возможно, сохранят жизнь себе и другим людям... А покажите мне свидетельство того, что она виновата в данной ситуации! С какого перепугу вы тут вообще распинаетесь? С фейковой страницы писать более чем удобно, чтоб выплеснуть своё дерьмо под шумок чужого горя.

С какого перепугу вы тут вообще распинаетесь? С фейковой страницы писать более чем удобно, чтоб выплеснуть своё дерьмо под шумок чужого горя. В вас нет ни капли человечности и сострадания, и если бы вашему родственнику такую дичь писали, я бы посмотрела на ваше принятие! И плюс ко всему – более чем уверена, что машину вы не водите, так как догадались бы по характеру повреждений машины – что не она виновата в данной ситуации! Имейте совесть, а вашу желчь выплескивайте на своих родных.

Имейте совесть, а вашу желчь выплескивайте на своих родных. Кто "все"? За себя говори. Вы***лась? Вот и получила что хотела

Царство небесное. Уже ничего не важно! Скорость всему виной!!!! Там знак, что населённый пункт , а это значит, что если бы скорость была хотя бы 80, то не было бы таких последствий!!!!!Соболезнования родным

, а это значит, что если бы скорость была хотя бы 80, то не было бы таких последствий!!!!!Соболезнования родным Важно только, чтобы люди не выплескивали свое недовольство жизнью, на людей у которых горе – не зная ситуации. Все спешат судить сразу, и это невероятно злит. А когда сами в такую ситуацию попадут – точно так же реагировать будут. Оскорблять память ушедшего человека – низко и мерзко!

Олег и Виктория поженились в июле 2020 года. Они познакомились, когда футболист выступал за российский Анжи. До этого Виктория встречалась с другим украинским футболистом Владленом Юрченко.

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