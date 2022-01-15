Ви***лася? Ось і отримала: що пишуть під останнім фото дружини футболіста, яка загинула у ДТП

Сьогодні у трагічному ДТП на трасі Київ – Одеса загинула дружина гравця Зорі Олега Данченка Вікторія. Під останнім фото дівчини у Instagram розгорнулася справжня війна

Підписники засуджують Вікторію за небезпечну їзду / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім фото Вікторії стало селфі із одного з ресторанів столиці. Проте вже вдень на в'їзді до Одеси дівчина не впоралася з керуванням, врізалася в кілька автомобілів, після чого її Mercedes відлетів у відбійник

Вікторія загинула миттєво, її тіло діставали з понівеченого автомобіля за допомогою рятувальників.

Реклама

Останнє фото на сторінці Вікторії Данченко у Instagram

У коментарях під останнім фото дівчини підписники висловлюють своє співчуття, але знайшлися й ті, хто вирішив засудити Вікторію за небезпечну їзду.

Вікторія Данченко загинула у ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

За загиблу заступилася дружина гравця Дніпра-1 Валерія Лучкевича Анна, але ще більше розгнівала хейтерів.

Будь ласка, люди, не пишіть гидоти... Ви не знали Віку і не вам судити! Подумайте, як рідним таке читати? У вас є совість?! Будьте розумними, видаліть коментарі", – написала Анна Лучкевич.

У коментарях розгорнулася справжня війна:

З якого переляку люди мають видаляти констатацію фактів? Батьків шкода, що дурепу, яка не цінує життя, виростили. Але правда вона така, її треба вчитися приймати. Істинно добре, що нікого не забрала із собою . За це батьки мають бути раді, біль на серці від втрати дочки буде. Але хоч провини перед іншими людьми нема.

. За це батьки мають бути раді, біль на серці від втрати дочки буде. Але хоч провини перед іншими людьми нема. Навіщо писати це тут під її фотографіями? Усі журяться про втрату, рідним боляче прийняти втрату . А вашої думки ніхто не питав! Пройшли б повз!!!

. А вашої думки ніхто не питав! Пройшли б повз!!! Де це писати? Наше щастя, що ми розминулись із нею 15 хвилин до аварії , а не на тому перехресті. І дякувати Богу, що ніхто більше не постраждав від її безвідповідальної поведінки на дорозі. Можливо такі ж любителі швидкості прочитавши це одумаються і, можливо, збережуть життя собі та іншим людям.

, а не на тому перехресті. І дякувати Богу, що ніхто більше не постраждав від її безвідповідальної поведінки на дорозі. Можливо такі ж любителі швидкості прочитавши це одумаються і, можливо, збережуть життя собі та іншим людям. А покажіть мені свідчення того, що вона винна у цій ситуації! З якого переляку ви тут взагалі розпинаєтесь? З фейкової сторінки писати більш ніж зручно, щоби виплеснути своє лайно під шумок чужого горя.

З якого переляку ви тут взагалі розпинаєтесь? З фейкової сторінки писати більш ніж зручно, щоби виплеснути своє лайно під шумок чужого горя. У вас немає жодної краплини людяності та співчуття, і якби вашому родичу таку дичину писали, я б подивилася на ваше прийняття! І плюс до всього – більш ніж впевнена, що машиною ви не керуєте, оскільки здогадалися б за характером пошкоджень машини – що не вона винна у цій ситуації! Майте совість, а вашу жовч виплескуйте на своїх рідних.

Майте совість, а вашу жовч виплескуйте на своїх рідних. Хто "всі"? За себе говори. Ви***лася? Ось і отримала що хотіла

Царство Небесне. Вже нічого не важливо! Швидкість усьому виною!!!! Там знак, що населений пункт , а це означає, що якби швидкість була хоча б 80, то не було б таких наслідків!!!!!

, а це означає, що якби швидкість була хоча б 80, то не було б таких наслідків!!!!! Важливо тільки, щоб люди не вихлюпували своє невдоволення життям, на людей у яких горе – не знаючи ситуації. Усі поспішають судити одразу, і це неймовірно злить. А коли самі в таку ситуацію потраплять – так само реагуватимуть. Ображати пам'ять людини, що пішла, – низько і бридко!

Олег та Вікторія одружилися у липні 2020 року. Вони познайомилися, коли футболіст виступав за російську Анжі. До цього Вікторія зустрічалася із іншим українським футболістом Владленом Юрченком.

Реклама

Читайте також: