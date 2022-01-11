В жутком ДТП погиб одноклубник Артема Кравца

Игрок сборной Турции Ахмет Чалык скончался от полученных травм в результате аварии

В ДТП погиб игрок сборной Турции Ахмет Чалык / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во вторник, 11 января, защитник Коньяспора Ахмет Чалык погиб на 28-м году жизни. Машина футболиста вылетела с трассы и перевернулась. Футболист умер в результате полученных травм во время аварии.

"Мы с глубокой скорбью узнали, что Ахмет Чалык, футболист Коньяспора, который также играл в нашей национальной сборной, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Анкара – Нигде", – сообщается на сайте Турецкой футбольной федерации.

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Ахмет Чалык – воспитанник клуба Генчлербирлиги. В 2017 году перешел в Галатасарай, в составе которого дважды становился чемпионом Турции.

В октябре 2020 года Чалык стал игроком Коньяспора, в котором выступает экс-динамовец Артем Кравец.

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Ахмет Чалык провел 8 поединков в составе сборной Турции и был участников чемпионата Европы-2016.

В сезоне 2021/22 Чалык сыграл в 18 матчах за Коньяспор.

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Ранее мы сообщали, как в результате аварии погиб известный украинский футболист и тренер Руслан Мостовой.