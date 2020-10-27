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"Ваше молчание нас убивает": бывший лидер "Шахтера" – о конфликте в Нагорном Карабахе

27 октября, 16:06

Елена Павлова Елена Павлова

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян желает мира армянам

Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник итальянской "Ромы" Генрих Мхитарян вновь призвал прекратить военный конфликт в Нагорном Карабахе. Напомним, что в прошлом году "Волк", выступавший за "Шахтер", выгрыз звание лучшего в своей стране.

"Мир армянам", – написал в своем Twitter бывший футболист "Шахтера" и опубликовал изображение с надписью "Ваше молчание нас убивает".

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Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян / Фото: Getty Images

Также 31-летний Мхитарян подписал сообщение рядом хештегов: "Откройте глаза", "Хватит слов, нужны действия", "Сильный Арцах", "Сильная Армения".

Напомним, что военный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном возобновился 27 сентября. 26 октября в 8:00 утра (6:00 по Киеву) в Нагорном Карабахе наступило новое гуманитарное перемирие, заключенное при посредничестве США.

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В то же время после вступления в силу перемирия 26 октября участницы конфликта на протяжении дня обвиняли друг друга в нарушении перемирия. В Ереване обвинили Баку в активизации боевых действий с использованием тяжелых вооружений и обстрелах из установок РСЗО "Град" и "Смерч" нескольких сел. В ответ Минобороны Азербайджана заявило, что армяне обстреляли райцентр Тертер из РСЗО "Смерч".

Смотрите, как Мхитарян играл в Италии против "Ювентуса"

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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