В футболиста "Спортинга" стреляли в машине во время отдыха с друзьями

Футболист из дубля лиссабонского "Спортинга" Бруну Тавареш получил огнестрельное ранение – сообщает Sport.es. По информации издания, 18-летний игрок отдыхал с группой друзей, когда едва не произошла трагедия. Ранее мы писали, что бывшего футболиста английской Премьер-лиги расстреляли из машины.

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Когда ребята находились в машине, один из них в шутку достал заряженный пистолет. В неумелых руках оружие сработало случайно и пуля попала Таварешу прямо в грудь. Футболист был немедленно госпитализирован и перенес операцию. Сейчас жизни Тавареша ничто не угрожает. Полиция уже начала разбирательство.

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Бруну Тавареш/Фото sporting.pt

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Отмечается что контракт Тавареша со "Спортингом" рассчитан до 2025 года. Футболист еще не успел дебютировать за основную команду лиссабонского клуба. В текущем сезоне "зелено-белые" набрали 19 очков в 7 матчах и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Ранее во Франции застрелили брата звездного футболиста "Тоттенхэма". Кристоферу Орье было 26 лет. Врачи не сумели его спасти после ранения в живот.

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