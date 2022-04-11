Умер бывший игрок и президент Шахтера

Игорь Васильевич Дыбченко ушел из жизни в 61 год

Игорь Дыбченко умер 11 апреля 2022 года / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В семье Шахтера случилась трагедия. На 62 году жизни умер экс-игрок команды Игорь Дыбченко. Причина смерти остается неизвестной.

Игорь Васильевич родился в Донецке 15 июля 1960 года и почти всю карьеру провел на Донбассе. Дыбченко был воспитанником Шахтер.

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За дончан Дыбченко выступал с 1981 по 1986 годы. За это время полузащитник провел 37 поединков и забил 5 голов. Также Игорь Васильевич играл за симферопольскую Таврию, Шахтер из Горловки, криворожский Кривбасс, Канатник Харцизска и Южсталь из Енакиево.

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После завершения карьеры Дыбченко был президентом женского футбольного клуба Шахтер с 1994 по 1996 годы, работал тренером-селекционером (1996–2000), возглавлял селекционную службу клуба, а также руководил Шахтером-2 и Шахтером-3.

Светлая память...