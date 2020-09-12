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Украинский защитник, которого хотела "Барселона", перебрался в чемпионат Польши

12 сентября, 23:32

Елена Павлова Елена Павлова

В составе "Леха" Кравец заменит будущего футболиста киевского "Динамо"

Украинский защитник испанского "Леганеса" Василий Кравец сменил прописку. Следующий сезон 23-летний футболист проведет в чемпионате Польши. Ранее мы писали, что игрок сборной Украины был в шаге от контракта с "Барселоной". Каталонцы выбрали Василия за его высокий класс игры.

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Кравец перейдет в познаньский "Лех" на правах годичной аренды. Также польскому клубу принадлежит первоочередное право выкупа украинца. В новой команде Василий будет играть под номером 3.

Василий Кравец/Фото Lech Poznań

Василий Кравец/Фото Lech Poznań

Интересно, что на позиции Кравца в "Лехе" играет другой украинец Владимир Костевич, но он подписал предварительный контракт с "Динамо" и зимой станет футболистом киевского клуба.

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Василий Кравец является воспитанником львовских Карпат, в которых дебютировал в УПЛ в 2015 году, а два года спустя он переехал в Испанию. В Примере за "Леганес" Василия сыграл шесть матчей, а последние полгода провел в аренде в клубе Сегунды "Луго". Андрей Шевченко вызывал защитника в сборную Украины. А в мае Кравец впервые стал папой – жена подарила Василию дочь.

Смотрите, как Кравец переходил в "Леганес"

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