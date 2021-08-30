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УЕФА поздравил рекордсмена Украины с Днем рождения. Он забивал крутые голы в ЛЧ

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
30 августа, 12:21
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В день 43-летия Максима Шацких в УЕФА вспомнили, как он забивал в Лиге чемпионов и запостили гол форварда в ворота английского Ньюкасла
Шацких стал главным бомбардиром Динамо после ухода Шевченко и Реброва
Шацких стал главным бомбардиром Динамо после ухода Шевченко и Реброва

Сегодня знаменитому форварду киевского Динамо и сборной Узбекистана Максиму Шацких исполняется 43 года.

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С Днем рождения футболиста поздравил УЕФА, в Twitter опубликовав гол Максима в ворота Ньюкасла в Лиге чемпионов. Тот матч киевляне в ЛЧ-2002/03 выиграли – 2:0.

Максим Шацких выступал за Динамо с 1999 по 2009 год. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Украины – 124 мяча. В еврокубках за киевлян забил 23 гола.

Читайте также: Премьер-лига отобрала у Шацких один гол чемпионата Украины

  • Чемпион Украины: 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09.
  • Обладатель Кубка Украины: 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07.
  • Обладатель Суперкубка Украины: 2004, 2006.
  • Лучший бомбардир чемпионата Украины: 1999/2000, 2002/03.
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После завершения карьеры вошел в тренерский штаб Александра Хацкевича, с которым работал в Динамо и Роторе.

С Днем рождения Максима поздравила и супруга Олеся, она опубликовала пост в Instagram.

"Моя душа, мой именинник", – написала Олеся.

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