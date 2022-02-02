Участник Евро-2020 в сборной Украины будет играть в Бразилии

Бывший игрок Металлиста и Шахтер полузащитник Марлос вернулся на родину, где будет выступать за Атлетико Паранаэнсе

Марлос вернулся на родину / Фото: Коллаж: Сегодня

Бразильский клуб Атлетико Паранаэнсе объявил о заключении соглашения с полузащитником сборной Украины Марлосом. Контракт действует до конца 2022 года.

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33-летний Марлос известен в Украине по выступлениям за Металлист и Шахтер.

С "горняками" он четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины. Становился лучшим игроком Премьер-лиги в 2017 году.

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28 сентября 2017 года Марлос получил украинское гражданство. А 6 октября 2017 года дебютировал в составе сборной Украины в матче со сборной Косово, заменив в перерыве Артема Кравца.

Участвовал в Евро-2020, где наша команда дошла до четвертьфинала.

Всего за сборную Украины провел 27 матчей и забил 1 гол.