Убивают детей и говорят о кока-коле! Почему в России не стоит ждать революции

Легенда украинского футбола Сергей Ребров не верит, что россияне способны сменить власть у себя в стране

Россияне не хотят массово противостоять Путину / Фото: Getty Images

Россия продолжает свою военную агрессию против Украины. Уже более месяца армия Путина бомбит наши города и без разбора убивает мирное население и даже детей.

Мир сплотился против Украины и внедрил сильные санкции против страны-агрессора. Многие крупные компании покинули российский рынок, а в магазинах люди уже дерутся за еду.

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Одним из факторов, который может остановить войну, являются массовые протесты в самой РФ. Впрочем, люди боятся выходить на массовые митинги из-за угрозы сесть в тюрьму на 15 лет.

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Не верят в адекватность россиян и многие знаменитости. В интервью Денисов TIME легенда украинского футбола Сергей Ребров объяснил, почему не стоит ждать революции в России.

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"Пропаганда льется уже более 20 лет. Россия – страна комфорта, им так удобно. У них есть холодильник, телевизор и этого им достаточно. Основная масса россиян, которые хотят развиваться, выезжают за пределы страны, им там этого не дают. Их устраивает то, что у них есть, и они боятся это потерять. Я слушаю разговоры русских солдат, когда они звонят матерям и девушкам. Я слушаю, о чем они говорят и это просто какое-то безумие. Эти солдаты убивают детей, женщин, гражданских, а они говорят о какой-то кока-коле...

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Я не знаю, как достучаться до кого-нибудь. Я читаю Навального, я читаю канал Insider, мне интересно, что прогрессивные люди думают. Их много, но они не вылезают, до какого-то времени. Очень многое сейчас зависит от простых людей. Даже не выйти на улицу, а показать какую-то поддержку. Когда их будет много, то их уже некуда будет сажать: на 15 суток или на 15 лет. Люди просто восстанут против этого режима, потому что он убивает у людей желание прогрессировать".

Отметим, что сам Ребров является уроженцем Горловки и за карьеру поиграл в Динамо и Шахтере. Также Сергей на полтора года уезжал играть в Россию, где с Рубином стал чемпионом в 2008 году.