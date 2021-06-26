У Лужного появился вариант продолжения тренерской карьеры

Экс-наставника и капитана киевского Динамо позвали на должность главного тренера луцкой Волыни. Он согласен ее возглавить, но при одном условии

Олег Лужный / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новым главным тренером луцкой Волыни может стать бывший капитан и тренер Динамо Олег Лужный.

Об этом сообщает Спортивка.

По данным источника, предварительные переговоры между Олегом Лужным и руководством Волыни уже состоялись. 52-летний тренер готов взяться за работу, но при одном условии – команда будет должным образом укомплектована для борьбы за выход в УПЛ.

Отметим, что последним местом работы Лужного был тренерский штаб Динамо, где он был ассистентом Александра Хацкевича.

Бывший тренерский штаб киевлян / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее пост главного тренера Волыни покинул Василий Сачко. У бывшего коуча Ворсклы истек срок контракта с лучанами, а новый стороны решили не подписывать.

Василий Сачко / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Под руководством Сачко Волынь не сумела подняться в Премьер-лигу, заняв в Первой лиге лишь седьмое место. Напомним, повышения в классе по итогам минувшего сезона добились Металлист 1925, Черноморец и Верес.

Добавим, что на днях другой тренер из Динамо возглавил Черноморец. Новым коучем одесситов стал Юрий Мороз.