У Лужного з'явився варіант продовження тренерської кар'єри

Екснаставника і капітана київського Динамо покликали на посаду головного тренера луцької Волині. Він згоден її очолити, але за однієї умови

Олег Лужний / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Новим головним тренером луцької Волині може стати колишній капітан і тренер Динамо Олег Лужний.

Про це повідомляє Спортивка.

За даними джерела, попередні переговори між Олегом Лужним та керівництвом Волині вже відбулися. 52-річний тренер готовий взятися за роботу, але за однієї умови – команда буде належним чином укомплектована для боротьби за вихід до УПЛ.

Відзначимо, що останнім місцем роботи Лужного був тренерський штаб Динамо, де він був асистентом Олександра Хацкевича.

Колишній тренерський штаб киян / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Раніше пост головного тренера Волині покинув Василь Сачко. У колишнього коуча Ворскли закінчився строк контракту з лучанами, а новий сторони вирішили не укладати.

Василь Сачко / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Під керівництвом Сачка Волинь не зуміла піднятися до Прем'єр-ліги, посівши в Першій лізі лише сьоме місце. Нагадаємо, підвищення в класі за підсумками минулого сезону досягли Металіст 1925, Чорноморець та Верес.

Додамо, що днями інший тренер з Динамо очолив Чорноморець. Новим коучем одеситів став Юрій Мороз.