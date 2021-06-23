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Тренер Динамо возглавил Черноморец

Олег Люлька Олег Люлька
23 июня, 14:28
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Экс-наставник динамовского дубля Юрий Мороз, через команду которого в Киеве прошли Шапаренко, Миколенко и Попов, теперь будет рулить своими же воспитанниками в Одессе
Юрий Мороз и Анатолий Мисюра
Юрий Мороз и Анатолий Мисюра / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Новым тренером одесского Черноморца, вернувшегося в Премьер-лигу, стал экс-коуч молодежной команды киевского Динамо U-21 Юрий Мороз.

Об этом сообщает официальный сайт одесского клуба.

В тренерский штаб Черноморца также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в командах Динамо (U-21 и U-19).

При этом, что интересно, продолжат работу в одесской команды и тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик и Виктория Самар, с которыми "моряки" поднялись в УПЛ из Первой лиги.

"Считаем, что Черноморцу вполне по силам не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за место в зоне еврокубков", – заявил, представляя нового тренера команды, генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра

Назначение Юрия Мороза коучем Черноморца выглядит логично, если учесть, что ранее Динамо предложило Черноморцу еще и 12 своих молодых футболистов. Киевский клуб договорился о таком сотрудничестве с одесситами в связи с ликвидацией турнира дублеров.

Добавим, что в прошлом году на 50-летие Юрию Морозу необычный подарок преподнесли его воспитанники, которых он ранее тренировал в дубле Динамо – Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Назарий Русин, Александр Сирота, Сергей Булеца, Богдан Леднев и Роман Вантух. Они сделали большое фото с завоеванным Кубком Украины, оставив свои автографы и подписав: "Уважаемому тренеру от благодарных воспитанников".

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