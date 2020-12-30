Twitter английского клуба разразился расистскими оскорблениями

Аккаунт английского футбольного клуба "Куинз Парк Рейнджерс" в Twitter был взломан 30 декабря. От имени лондонской команды, основанной 138 лет назад, было опубликовано несколько сообщений расистского характера с нецензурной бранью.

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В настоящее время "Куинз Парк Рейнджерс" уже восстановил доступ в аккаунту.

"Доброе утро, дорогие болельщики! Приносим извинения за оскорбительные сообщения, наш аккаунт взломали. Лексика, использованная в них, абсолютно неприемлема, и мы будем сотрудничать с Twitter, чтобы идентифицировать виновника. К счастью, мы снова здесь!" – говорится в сообщении клуба, выступающего в Чемпионшипе, втором дивизионе Англии

Ранее мы писали, что кибербанда взломала 130 аккаунтов в Twitter. Жертвами стали основатель Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джеф Безос, экс-президент США Барак Обама и другие.

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