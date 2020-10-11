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Тренер сборной Германии похвалил Бущана. После его ошибки Украина пропустила второй гол

11 октября, 02:03

Алексей Исаенко Алексей Исаенко

Йоахим Лёв ответил на вопросы корреспондента "Сегодня"

Послематчевая пресс-конференция тренера сборной Германии Йоахима Лёва проходила в режиме "блиц". Гости очень торопились к уже заведенному автобусу, готовому домчать их к трапу стоявшего под всеми парами чартерного самолета – намереваясь к четырем утра вернуться в Кельн. Лёв лаконично ответил на вопросы коллег из ведущих немецких изданий:

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"Я удовлетворен тем, что мы победили. К моменту, когда мы пропустили гол, можно уже было вести в счете и 3:0, и 4:0. Что хорошо – мы не давали украинцам создавать опасные моменты с игры. В отдельных фазах матча мы слишком просто теряли мяч, но украинцы не воспользовались нашими ошибками. Было заметно, что во втором тайме соперник выглядел уставшим. Пенальти был необязательным."

А затем пресс-офицер Футбольного Союза Германии Йенс Гриттнер, извинившись за цейтнот, предоставил право задать вопросы только одному представителю украинских медиа – и дал слово корреспонденту "Спорт.Сегодня".

- Герр Лёв, удивила ли вас сборная Украины в сегодняшнем матче?
- Нет, сюрпризов не было. Мы хорошо изучили украинцев. Как я уже говорил, команда Андрея Шевченко развивается в верном направлении. Соперник действовал на хороших скоростях, при возможности пытался прессинговать. Но мы были к этому готовы, знали, как противодействовать хозяевам поля.

- Как вы считаете, стала ли решающим фактором, повлиявшим на итоговый результат, вратарская ошибка (Георгий Бущан неудачно отбил мяч на голову соперника, привезя второй гол в наши ворота – прим. автора)?
- Конечно, нам помогла ошибка вашего вратаря, но решающей она не была. Сборная Германии создала достаточно острых голевых моментов, и если бы мы не забили в этот раз – повезло бы в другом эпизоде. Кстати, Бущан не раз спасал украинцев от верного гола, его игра заслуживает высокой оценки.

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- Как вам понравилась атмосфера на "Олимпийском"?
- Признаюсь, мы уже отвыкли от полных стадионов, было необычно вновь увидеть многочисленных болельщиков. Не берусь судить, насколько решение разрешить зрителям вернуться на трибуны сочетается с актуальной эпидемиологической обстановкой в Киеве. В столице Украины немецкая делегация находилась в полной изоляции от внешнего мира – отель, стадион, свой автобус... Но играть нам, в любом случае, было приятно.

Обзор матча Украина – Германия 1:2

Все подробности в спецтеме Лига наций

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тренер Сборная Украины сборная Германии Йоахим Лев Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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