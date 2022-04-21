Санкции работают! Россию лишат "ястребиного глаза"

Международная компания, которая поставляет в РФ системы видеопомощи судьям, уйдет из российского рынка из-за войны в Украине

Война оставит Россию без новых технологий / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В российском спорте встревожены тем, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Hawk-Eye Innovations Ltd и Российским футбольным союзом.

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Тогда придется отказываться от технологии VAR (система видеопомощи арбитрам) в футболе и системы Hawk-Eye (ястребиный глаз) в теннисе.

Причина – санкции, которые ввели международные компании из-за войны в Украине.

Hawk-Eye Innovations Ltd – это британская компания, основанная японской Sony. Она считается ведущим провайдером в мировом футболе и работает с основными европейскими лигами, а также с ФИФА и УЕФА, обслуживая все главные международные соревнования.

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Эта компания разрабатывает для ФИФА полуавтоматическую систему определения положения "вне игры", которая уже тестируется на разных турнирах