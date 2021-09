Самолет сборной Германии совершил аварийную посадку. Реакция была изумительной: "Тогда еще один кофе"

Вчера сборная Германии в Рейкьявике сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Исландии. Немцы уверенно выиграли – 4:0.

После игры команда вылетела домой, но не долетела. Самолет совершил аварийную посадку в Эдинбурге.

По информации источника, над шотландским городом Арброт с борта был подан сигнал – 7700. Это означает, что на борту произошла аварийная ситуация. Самолет совершил экстренную посадку в Шотландии.

"Все в порядке и терпеливо ждут, пока сотрудники спокойно и профессионально займутся своими делами. Тогда еще один кофе!", – появилась запись в Twitter национальной команды.

Our flight home has been diverted to Edinburgh in order to carry out a precautionary safety inspection on the plane.



Everyone is fine and patiently waiting while the staff go about their business calmly and professionally. Another coffee it is then! #DieMannschaftpic.twitter.com/Cqb4c1v0Hj