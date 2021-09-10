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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
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Десна --
Рух --
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"С удовольствием увижу твою семью мертвой": фаны набросились на жену футболиста

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
10 сентября, 20:55
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Защитник сборной Польши Камиль Глик обвинен в расизме по отношению к Кайлу Уокеру. Болельщики решили выместить злость на супруге польского игрока
Жена Глика досталось от фанов после матча с Англией
Жена Глика досталось от фанов после матча с Англией

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Польши и Англии закончился скандалом. Британцы обвинили защитника Камиля Глика в оскорблении Кайла Уокера на расовой почве.

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Инцидент якобы произошел в конце первого тайма и привел к небольшой потасовке на поле.

Фанаты Англии и Уокера решили отыграться на супруге Глика. Марта выложила в соцсети скрины оскорблений.

"Надеюсь, с твоим мужем произойдет что-нибудь очень плохое. С удовольствием увижу твою семью мертвой", "Твоя семья будет страдать. Твой бойфренд – труп. Надеюсь, ты решишь прыгнуть с парашютом, а он не раскроется", – пишут девушке болельщики.

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Камиль и Марта воспитывают двоих дочерей.

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Смотрите, обзор матча Польша – Англия:


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16
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Ворскла
6
11:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Рух
6
5:8
7
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
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1
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