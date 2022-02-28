Российский футбол, иди на ***: играть с россиянами отказываются все больше команд

Очередной сборной, отказавшейся от встреч с Россией, стала Швейцария. В федерации осудили действия России в Украине и считают это нарушением не только международных договоров, но и Устава ФИФА.
Это решение также распространяется на игру женского Евро, которая должна была состояться 9 июля, говорится в заявлении на сайте football.ch.
На данный момент играть с Россией отказались:
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- Англия
- Албания
- Чехия
- Дания
- Ирландия
- Норвегия
- Шотландия
- Швейцария
- Швеция
- Уэльс
- Польша
Отметим, что ФИФА ввела свои трусливые санкции против РФ – сборная России продолжит выступать на международной арене, но только в нейтральном статусе, и играть на нейтральных полях без зрителей.
Также мы писали, что УЕФА разрывает контракт с "Газпромом". УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.