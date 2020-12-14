Российские фанаты получили тюремные сроки за Евро-2016, а их жертва осталась инвалидом

Но один из них уже скоро выйдет на свободу

Российские фанаты Михаил Ивкин и Павел Косов, которые едва не убили английского болельщика во время Евро-2016, получили тюремные сроки после суда во Франции. Ивкин — три года, а Косов – десять лет. Напомним, что 11 июня в день матча Англии против России около 150 российских хулиганов устроили настоящий террор в Марселе, избивая всех на своем пути.

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Больше всех досталось 50-летнему Эндрю Баче. В результате побоев у него остановилось сердце. Бездыханное тело британца на улице обнаружили полицейские, и только благодаря экстренным реанимационным мероприятиям прямо на месте удалось вернуть его к жизни. Баче получил множественные переломы и некоторое время провел в коме. А после удара железным прутом по голове у него была парализована левая сторона тела, сообщает get football news france.

Эндрю остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. В связи с чем французская прокуратура изначально требовала пять лет лишения свободы для Ивкина и 15 – для Косова. Их обвиняли в "насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия" в составе организованной "группы лиц, преследующих насильственные цели".

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При этом Ивкин в скором времени уже выйдет на свободу, поскольку в заключении российские болельщики находятся уже два года и девять месяцев.

Выступая в суде, Ивкин сказал, что в тот день столкнулся с группой болельщиков из Англии и попытался защитить себя, бросив стул, который задел Баче. Он рассказал, что является тренером по боевым единоборствам – занимается кикбоксингом, боксом и тхэквондо. Косов заявил, что ударил Баче по голове "рукой, а не кулаком" и не помнит, чтобы бил его ногой, когда тот лежал на земле.

Ранее французские фанаты пытались сорвать матч Лиги Европы.

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