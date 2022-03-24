Роналду и компания оставили турков за бортом ЧМ-2022 (видео)

Сборная Португалии обыграла Турцию в полуфинальном матче плей-офф и продолжит борьбу за путевку на Мундиаль

Португалия vs Турция / Фото: Reuters

В четверг, 24 марта, состоялись полуфинальные матчи плей-офф чемпионата мира. К сожалению, сборная Украины, из-за агрессии российских фашистов, вынуждена будет сыграть свой поединок в июне.

В Порту встречались сборные Португалии и Турции. Безоговорочные фавориты матча – португальцы, с первых минут поединка принялись за штурм ворот соперника.

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Уже на 16-й минуте матча полузащитник Порту Отавио оказался расторопнее всех в штрафной площадке и отправил мяч в сетку ворот турецкой сборной.

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Турки не собирались отдавать матч соперникам, и создали несколько опасных моментов у ворот португальцев, но голкипер хозяев Диогу Кошта сыграл выше всяких похвал.

Второй гол подопечные Фернанду Сантуша создали в конце первого тайма. Диогу Жота откликнулся на верховой пас автора первого гола Отавио и головой отправил мяч в левый угол ворот.

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Футболисты сборной Португалии слишком рано поверили в свою победу и были наказаны в середине второй 45-минутки. Форвард Лилля Бурак Йылмаз воспользовался передачей Дженгиза Ундера и сократил разрыв в счете до минимального – 2:1.

Окончательную точку в матче поставил Матуес Нуньес на 4-й компенсированной минуте второго тайма. 3:1 – победа сборной Португалии.

Криштиану Роналду хоть и не забил гол в этом поединке, но главное – его команда продолжит борьбу за путевку на ЧМ-2022 в Катаре.

29 марта сборная Португалии встретится со сборной Северной Македонии.