Рома – Ювентус: онлайн-трансляция матча

Следите за поединком чемпионата Италии, где обе команды еще не гарантировали себе место в Лиге чемпионов следующего сезона

В воскресенье, 9 января, в Риме будет сыгран матч 21-го тура итальянской Серии А. Рома принимает Ювентус.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую трансляцию матча Рома – Ювентус. Следите за центральным поединком чемпионата Италии в нашем онлайне.

РОМА – ЮВЕНТУС

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Турнирные расклады

Рома в этом сезоне может вообще пролететь мимо еврокубков. Пока что команда идет на седьмом месте.

В последних 10 матчах римляне одержали 6 побед, 1 ничья и 3 поражения.

В честности в прошлом туре Рома уступила Милану – 1:3.

Ювентус занимает непривычную для себя пятую позицию.

Последние 10 игр во всех турнирах для Ювентуса были неплохими: 6 побед, 2 поражения и 2 ничьи.

В прошлом туре туринцы сыграли 1:1 с Наполи.

Котировки

В букмекерских конторах фавориты встречи гости. Коэффициент на победу Ромы – 3.30, на ничью – 3.30, на победу Ювентуса – 2.33.

Вероятность победы Ювентуса – 42%, ничьей – 29%, победы Ромы – 29%.

История противостояния

В чемпионатах Италии команды играют друг с другом с 1927 года. За это время было сыграно 179 матчей – 86 побед Ювентуса, 52 ничьи, 41 встречу выиграла Рома.

Пять последних встреч в Серии А:

17.10.2021. Ювентус – Рома – 1:0

06.02.2021. Ювентус – Рома – 2:0

27.09.2020. Рома – Ювентус – 2:2

01.08.2020. Ювентус – Рома – 1:3

12.01.2020. Рома – Ювентус – 1:2

Где смотреть матч

В Украине прямую трансляцию поединка Рома – Ювентус можно посмотреть на сайте MEGOGO.