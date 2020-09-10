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Путем Петра Чеха: "Челси" нашел нового вратаря во французском клубе

10 сентября, 13:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Эдуард Менди из "Ренна" готов переехать в Англию в любой момент

Лондонский "Челси" в грядущем сезоне Премьер-лиги серьезно собрался бороться за победу. В последнее время "синие" активно укрепляют состав. На днях молодой полузащитник Бундеслиги установил трансферный рекорд "Челси". А ранее Кая Хаверца в коллектив Фрэнка Лэмпарда влился еще один немец – форвард Тимо Вернер.

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Теперь английский клуб нацелился на вратаря "Ренна" Эдуарда Менди. 28-летний футболист имеет гражданство Франции и Сенегала, а в минувшем французском чемпионате занял с командой третье место. Сайт Transfermarkt оценивает парня всего в семь миллионов евро. Но уже известно, что "Челси" предложил "Ренну" за Менди 20 миллионов евро, сообщает Sky Sports. Правда, "жадные" французы требуют от лондонцев аж на 10 "лимонов" больше. При этом известно, что Эдуард уже согласовал детали личного соглашения с "аристократами". Так что, пожалуй, скоро стороны придут к компромиссу.

Интересно, что в свое время именно из скромного "Ренна" в "Челси" пришел знаменитый чешский вратарь Петр Чех, который долгое время был одним из лучших в АПЛ. Кстати, Менди – тоже высокий парень (197 см), как и Чех.

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В конце августа "Челси" усилился защитником за 50 миллионов. Смотрите, как "Челси" проиграл "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов:

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