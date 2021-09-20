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Прощание будет сложным: звездный футболист анонсировал свой уход из Шахтера

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 сентября, 18:41
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Игрок сборной Украины Марлос подтвердил, что его контракт с донецким Шахтером подходит к концу. Натурализованный бразилец признался, что его ждет сложное прощание
Марлос рассказал о контракте с Шахтером
Марлос рассказал о контракте с Шахтером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Марлос выступает в составе Шахтера с 2014 года. Ранее Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

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"Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику, игру, работает с новыми футболистами.

Я очень доволен тем, что был частью Шахтера. И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным", – сказал Марлос в эфире программы на Youtube-канале Шахтера.

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В составе "горняков" Марлос четыре раза выигрывал чемпионат Украины и столько же раз – Кубок страны. Также он дважды становился победителем Суперкубка Украины.

Шахтер – Динамо
Шахтер – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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