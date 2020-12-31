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Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ

31 декабря, 16:47

Актуально

Даже в новогодние праздники в чемпионате Англии футбольные матчи не прекращаются

Играть там начнут уже в первый день нового года. Чего именно ждать от этих поединков, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

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Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла": хозяева победят. Коэффициент 1.7

Команда Сульшера пока главный конкурент "Ливерпуля" в борьбе за лидерство. Победа в этом матче выведет МЮ на первое место минимум на три дня.

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В предыдущем туре МЮ лишь в компенсированное время победил "Вулверхэмптон" (1:0) и поднялся на второе место в АПЛ (9 побед, 3 ничьи, 3 поражения). Команда Сульшера не проигрывает в чемпионате 9 матчей подряд (7 побед, 2 ничьи). "Красные дьяволы" забили уже 31 мяч, средняя результативность – 2.07 гола за матч. На своем поле МЮ выиграл только 3 матча из 8 (2 ничьи, 3 поражения). Команда пока набирает дома меньше половины из возможных очков – 46%.

В начале сезона команда из Бирмингема несколько туров находилась в топ-4. После небольшого спада "Астон Вилла" выдала серию из 5 матчей без поражений (3 победы, 2 ничьи) и поднялась на пятое место АПЛ. В последнем в этом году матче команда Дина Смита удержала ничью на поле "Челси" (1:1). "Астон Вилла" удачно играет на выезде – 5 побед в 7 матчах (1 ничья, 1 поражение). В трех последних гостевых матчах команда Смита выиграла дважды – у "Вулверхэмптона" (1: 0) и "Вест Бромвича" (3: 0).

МЮ – "Астон Вилла". Прогноз

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Будет повторение матча против "Вулверхэмптона". МЮ на классе, "физике" и характере одержит победу в конце поединка. В дополнение у хозяев есть Бруну Фернандеш, а это уже минимум один гарантированный гол.

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Сити": хозяева не проиграют. Коэффициент 1.6

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Матч скрытых конкурентов "Ливерпуля" на фоне повторной атаки коронавируса на АПЛ. В случае победы "Манчестер Сити" точно обойдет "Челси" и приблизится вплотную к топ-4.

Уже два тура подряд команда Фрэнка Лэмпарда не может победить. "Челси" проиграл на выезде "Арсеналу" (1:3) и сыграл вничью дома с "Астон Виллой" (1:1). Из последних 5 матчей лондонцы выиграли лишь один (1 ничья, 3 поражения). "Челси" занимает шестое место, отставание от зоны ЛЧ – 3 очка. На своем поле "Челси" выиграл 4 из 8 матчей (3 ничьи, 1 поражение). Дома "Синие" проиграли "Ливерпулю" (0:1) еще во втором туре.

"Горожане" не знают поражений уже 6 матчей (4 победы, 2 ничьи). В последнем туре в этом году "Манчестер Сити" должен был сыграть на выезде с "Эвертоном", но поединок отложили из-за вспышки коронавируса в составе команды Хосепа Гвардиолы. "Манчестер Сити" завершил 2020-й на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. При этом, "Горожане" также отстают от топ-4 только на 3 очка. Гостевые показатели "Манчестер Сити" в этом сезоне последующие – 3 победы, 3 ничьи, 1 поражение, 57% набранных очков. Команда Гвардиолы не пропускает на выезде уже два матча – 0:0 МЮ и 1:0 с "Саутгемптоном".

"Челси" – "Манчестер Сити". Прогноз

Последние события могут негативно повлиять на состояние "Ман Сити". Гвардиола перестрахуется и сыграет от защиты. При таких обстоятельствах "Челси" не должен проиграть. Скорее всего, будет результативная ничья.

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