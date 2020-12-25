Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ

Даже в праздничные дни матчи в английской Премьер-лиге не прекращаются

Очки одинаково трудно достаются как аутсайдерам, так и лидерам. Чего именно ожидать от ближайшего тура, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

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Прогноз на матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед": гости забьют больше 1.5 голов. Коэффициент 1.9

Команда Сульшера стала очередным претендентом на участие в чемпионской гонке. Если МЮ победит в Лестере, то о конкуренции с "Ливерпулем" можно говорить уже более предметно.

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Команда Брендана Роджерса в прошлом туре на выезде обыграла "Тоттенхэм" (2:0), который еще два матча назад был лидером АПЛ. В результате "Лестер" вернулся на второе место турнирной таблицы (9 побед, 0 ничьих, 5 поражений). "Лисы" во второй раз подряд встретят Рождество в топ-2 АПЛ (в обоих случаях на первой позиции "Ливерпуль").

"Лестер" остается единственной командой в АПЛ, еще не игравшей вничью в этом чемпионате. С учетом прошлого сезона бескомпромиссная серия в АПЛ продолжается уже 18 игр. На своем поле результаты "Лестера" – 3 победы, 4 поражения. При этом команда Роджерса дома забила 9 мячей.

В прошлом туре МЮ разгромил "Лидс" (6:2). Команда имеет в своем активе 26 очков и занимает 3-е место. У команды Сульшера продолжается беспроигрышная серия из 7 игр в чемпионате (6 побед, 1 ничья). Год назад у "Красных дьяволов" после 13 матчей АПЛ было всего 17 очков и 9-я позиция в турнирной таблице.

На выезде МЮ выиграл в 10 матчах подряд, забив при этом как минимум 2 мяча в каждой встрече. Это самая длинная подобная результативная серия в высшем английском дивизионе с 1960 года. Перед матчем с "Лестером" команда Сульшера пробилась в полуфинал Кубка английской лиги, обыграв на выезде "Эвертон" 2:0.

"Лестер" – МЮ. Прогноз

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Обе команды так любят играть на контратаках, что матч может превратиться в игру в поддавки. То есть, кого заставят контролировать мяч – тот и проигрывает. У МЮ шансов больше, потому что у команды есть эффективная "выездная модель".

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Ньюкасл": хозяева победят в первом тайме. Коэффициент – 1.5

В течение каждого сезона встреча этих команд достаточно символическая: претендент на чемпионство против крепкого середняка.

"Манчестер Сити" в последних 5 матчах АПЛ был одним из лучших. Единственная уязвимость команды заключается в том, что забивает она все еще недостаточно много: 19 мячей в 13-ти сыгранных матчах, при этом в последних 4 встречах было всего 4 гола.

Подопечные Стива Брюса набрали 7 очков в 5 последних матчах, хотя могли рассчитывать на большее. Потерянные очки с "Фулхэмом", разгромное поражение в поединке с "Лидсом". При этом пока отставание "Ньюкасла" от "Манчестер Сити" составляет лишь 5 очков после 13 поединков – как правило, на этом отрезке чемпионата, оно превышает 10, а то и 13 очков.

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"Манчестер Сити" – "Ньюкасл". Прогноз

Хотя у "Манчестер Сити" сейчас есть проблемы с атакой, а "Ньюкасл" точно будет играть от обороны, команда Гвардиолы должна найти свой шанс и победить. Если в первом тайме будет забито 2 гола, то вполне вероятен даже разгром, но "Сороки" все же попытаются сыграть надежно.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Челси": команды забьют меньше 2.5 голов. Коэффициент 1.9

Матч на "Эмирейтс" для обоих соперников может стать своеобразной перезагрузкой. "Челси" хочет вернуться в топ-4, а "Канониры" попытаются остановить катастрофу, которая надвигается на легендарный клуб.

Команда Микеля Артеты в прошлом туре проиграла на выезде "Эвертону" (1:2). У "Канониров" серия из 7 игр без побед в чемпионате (2 ничьи, 5 поражений). После 14 туров "Арсенал" набрал всего 14 очков — это худший результат клуба с сезона-1974/75 (у команды было 12 очков после 14 игр, но тогда за победу давали 2 очка).

На своем поле в АПЛ у "Канониров" серия из 5 игр без побед (1 ничья и 4 поражения). В этих встречах команда забила лишь 2 мяча. Перед дерби "Арсенал" успел еще и вылететь из Кубка английской лиги, проиграв в четвертьфинале "Манчестер Сити" (1:4).

Команда Фрэнка Лэмпарда после двух подряд поражений в АПЛ обыграла на своем поле "Вест Хэм" (3:0). Победа не позволила вернуться в топ-4, но от зоны ЛЧ команда отстает всего на одно очко. "Челси" занимает пятое место (7 побед, 4 ничьи, 3 поражения). В активе "Челси" 29 забитых мячей в этом чемпионате — это второй показатель после "Ливерпуля".

На выезде у команды Лэмпарда 2 подряд поражения в чемпионате от "Вулверхэмптона" (1:2) и "Эвертона" (0:1). Ранее "Челси" проигрывал в 3 подряд гостевых играх в АПЛ в январе-феврале 2019 года.

"Арсенал" – "Челси". Прогноз

На характере и мотивации "Арсенал" продержится до первого пропущенного мяча. "Челси" хватит для победы одного гола, а Лэмпард после матча будет просить не увольнять Артету.

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