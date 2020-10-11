Президент "Шахтер" подвел итог сезона 2019/2020 для донецкого клуба

В этот день 24 года назад Ринат Ахметов стал президентом "Шахтера". В связи с этим донецкий клуб предоставил отчет за прошлый сезон 2019/2020, снабдив его и некоторыми финансовыми деталями.

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Также президент "горняков" обратился к поклонникам клуба, его слова приводит официальный сайт "Шахтера".

О минувшем сезоне:

"Сезон-2019/20 стал для каждого из нас сезоном новых вызовов и испытаний, но для "Шахтера" он стал еще и годом больших открытий, годом красивых побед. Вместе с "Шахтером" мы пережили много ярких эмоций, вместе мы писали историю клуба и всего украинского футбола. "Шахтер" четвертый сезон подряд и 13-й раз в своей истории стал чемпионом Украины. Команда не просто выиграла титул, а сделала это очень уверенно – за 5 туров до конца чемпионата и с рекордным отрывом в 23 очка от соперников. Мы провели прекрасный европейский сезон! Достойное выступление в группе Лиги чемпионов и полуфинал Лиги Европы – это результат, которым можно и нужно гордиться. А главное – на протяжении всего сезона команда показывала по-настоящему красивую игру, радовала своих болельщиков атакующим и результативным футболом".

О тренерском коллективе:

"Успешный сезон был бы невозможен без качественной работы главного тренера Луиша Каштру и его штаба. Мы поверили в этого специалиста, в его опыт и идеи, а он сделал "Шахтер" еще сильнее. Очень важно, что Луиш Каштру делает все для прогресса и роста молодых игроков, дает шанс каждому. И посмотрите, сколько талантливых футболистов раскрылось в этом сезоне! Уверен, их всех ждет большое будущее! Я также очень рад, что в сезоне-2019/20 к нам в новом качестве вернулся Дарио Срна. Я точно знаю, что его опыт и любовь к родному клубу еще не раз помогут "Шахтеру" достичь новых высот".

О трудностях эпохи коронавируса:

"В 2020 году мир столкнулся с эпидемией коронавируса. Эта беда не обошла стороной и футбол. Во время карантина нам было особенно сложно, но мы справились – благодаря менеджменту и тренерскому штабу, благодаря нашим игрокам и, конечно же, благодаря каждому сотруднику клуба. Все ваши усилия были направлены на то, чтобы организовать безопасный и беспрерывный тренировочный процесс даже во время карантина. Спасибо вам за это!"

О болельщиках и помощи украинцам:

"Конечно, мы еще раз почувствовали и осознали, насколько важна для команды поддержка болельщиков! Пустые трибуны лишают игру эмоций, но это необходимая мера, когда речь идет о тысячах человеческих жизней. Я всегда говорил, что в таких ситуациях мы никогда не будем стоять в стороне, – мы помогали, помогаем и будем помогать. Мною было принято решение объединить все ресурсы – Благотворительного фонда, компаний ДТЭК и "Метинвест", футбольного клуба "Шахтер" и всех активов SCM – для помощи Украине. Мы делали и продолжаем делать все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах, где работают наши предприятия, и во всей стране. Только объединив усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина и украинский футбол справились со всеми вызовами".

О надеждах на будущее:

"Верю, что все мы вернемся к нормальной и безопасной жизни, и в этом нам поможет футбол. Впереди новый сезон, в который мы смотрим с большими надеждами и ожиданиями. И наша философия остается неизменной: мы сильны, мы амбициозны, мы хотим побеждать и держать в руках трофеи!"

Читайте о том, что "Шахтер" вернулся к тренировкам в усеченном составе.

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