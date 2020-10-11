"Шахтер" рассказал о миллиардных доходах и уплате налогов в бюджет

Ровно 24 года назад президентом "Шахтера" стал Ринат Ахметов. В связи с этой датой клуб представляет ежегодный отчет о своей деятельности за минувший сезон, пишет официальный сайт "горняков". В том числе приведены данные о финансовой деятельности.

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Тем временем, "Шахтер" вернулся к тренировкам в усеченном составе из-за коронавируса.

Сообщается, что общие доходы ФК "Шахтер" (с учетом НДС) составили 2 миллиарда 522 миллиона гривен. Сюда вошла прибыль от продажи и аренды игроков, доходы от УЕФА и ФИФА и от коммерческой деятельности. Из этой суммы половину составили отчисления от европейской и мировой федераций (УЕФА и ФИФА) – 1 млрд 256 млн. Еще чуть более трети прибыль от продажи и аренды футболистов – 928 млн. Всего клуб продал девять игроков, а приобрел троих: Евгения Конополянку, Владислава Вакулу и Витао.

Остальные 338 "лимонов" клуб получил от ведения коммерческой деятельности.

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Также в сезоне-2019/20 "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины внушительную сумму – 370,2 миллиона гривен налогов. Сумма НДФЛ составила 317,9 млн грн.

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