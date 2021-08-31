Пресс-конференция Александра Петракова. Онлайн трансляция

Перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, главный тренер сборной Украины ответит на вопросы журналистов

Александр Петраков

Сегодня в 17:00 состоится пресс-конференция и.о. главного тренера сборной Украины Александра Петракова перед матчем отбора ЧМ-2022 против Казахстана.

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1 сентября национальная команда Украины проведет свой первый поединок под руководством нового главного тренера против Казахстана. А 4 сентября нашей команде предстоит матч отбора ЧМ-2022 с Францией.

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