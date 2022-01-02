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Пора звонить Зозуле. Экс-игрок сборной Украины встречал Новый год с Путиным

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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2 января, 19:28
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Украинский экс-футболист Олег Мищенко поздравил своих бывших одноклубников видеороликом с выступлением президента РФ
Роман Зозуля уже перевоспитывал Олега Мищенко
Роман Зозуля уже перевоспитывал Олега Мищенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Олег Мищенко запомнился яркой игрой в составе Ворсклы и Говерлы, но после выступлений за российским Амкар его карьера пошла на спад.

Однако экс-футболист не забывает своих партнеров по Амкару и решил поздравить их с Новым годом. Мищенко опубликовал в сторис своего Instagram видео с новогодним поздравлением президента РФ Владимира Путина.

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"С Новым годом, братья!" – подписал видеоролик Мищенко.

Несмотря на то, что страница Олега закрытая, видео все равно попало в сеть.

Ранее Мищенко рассказывал, как Роман Зозуля, с которым они играли в киевском Динамо, "напихал" ему за фото на фоне Кремля.

"Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне "торбу", типа, что я делаю, удали быстро. Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия.

Вот такая ситуация, просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать. Просто необдуманное решение выставить фото".

Зозуля напихал Мищенко за фото у Кремля
Зозуля напихал Мищенко за фото у Кремля / Фото: Коллаж: Сегодня

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Отметим, что Олег Мищенко был на контракте в пермском Амкаре с 2016 по 2017 год и за все время сыграл всего один тайм.

Мищенко – воспитанник академии киевского Динамо. В Украине он выступал за Ворсклу, Говерлу, донецкий Металлург, Мариуполь. Также на его счету есть выступления за юношеские команды сборной Украины разных возрастов.

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Последним клубом Мищенко было житомирское Полесье, которое он покинул в декабре 2018 года. Сейчас он работает с детьми в академии полтавской Ворсклы.

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